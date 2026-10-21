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Quartucciu
22 ottobre 2026 alle 00:25

Pronto il piano per l’edizione di “Su Pannu” 

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Sarà l’associazione Forma e Poesia nel Jazz a occuparsi dell’organizzazione di Su Pannu de Santu Pedru 2026, che si terrà a metà novembre a Quartucciu. Per la cronaca, dopo che il primo bando comunale per l’individuazione di un soggetto organizzatore era andato deserto, era stata necessaria una proroga delle domande fino al 19 ottobre. La manifestazione sarà ospitata per la prima volta nei terreni adiacenti al parco Sergio Atzeni; altre novità saranno svelate più avanti. «Da anni collaboriamo in sinergia con Nicola Spiga e la sua associazione nella realizzazione degli eventi comunali. Adesso si lavorerà sul programma definitivo, con alcuni aspetti che andranno programmati accuratamente», dice l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini: «Come spazi quest’anno abbiamo scelto i terreni di fianco al Sergio Atzeni così che possano essere fruibili per tutti i cittadini. Quelli al di là della 554 non si sposavano bene con l’idea di manifestazione che vogliamo portare avanti».

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