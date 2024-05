Pronto il nuovo vaccino che protegge dalla Dengue 

L’Asl 5 avvia la vaccinazione per la Dengue. «Al contrario della West Nile, per la Dengue esiste un vaccino, che l’Azienda sanitaria fornisce e abbiamo già la possibilità di poterlo somministrare. Il vaccino viene fatto in due dosi: al tempo zero e a tre mesi, massimo sei mesi dalla prima dose – fa sapere Valentina Marras che dirige il Dipartimento di igiene e prevenzione - Un vaccino effettuato esclusivamente a pagamento, dai 4 anni sino all’età avanzata che copre già dalla prima dose l’infezione della Dengue ed è consigliato soprattutto ai viaggiatori internazionali. Chi volesse sottoporsi al vaccino, deve prenotarsi negli ambulatori al primo piano della sede Asl in via Carducci». ( m. g. )

