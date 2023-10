Pronto il nuovo bocciodromo dopo i lavori straordinari 

Ultimati i lavori di riorganizzazione funzionale del bocciodromo di Sanluri nell’area di San Martino, l’attività prosegue in una struttura a misura di sportivi. Un progetto di quarantunomila euro, fondi di bilancio, trasferiti dall’Amministrazione comunale all’Unione dei Comuni Marmilla che dal 2017 possiede e gestisce gli impianti sportivi, tramite una convenzione sottoscritta dai tutti i 18 Comuni che ne fanno parte.

La somma, utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria, ha interessato diversi aspetti dell’impianto sportivo: il tracciamento dei campi, opere connesse con la realizzazione dell’allaccio Enel e Abbanoa, come scavi, cavidotti, nicchie e posa di tubazioni, quattro nuovi cancelletti nelle testate dei campi, sistemazione di paracolpi da bocce, pannelli in plexiglass lateralmente alle corsie di gioco e una cassetta di primo soccorso.

Interventi che i bocciofili avevano da tempo segnalato, soprattutto legati a importanti questioni di sicurezza. «Il bocciodromo – sottolinea il sindaco Alberto Urpi – è una struttura all’avanguardia, che il Campidano ci invidia. Doverosa l’operazione che ha portato all’eliminazione di alcune criticità, lavori eseguiti col principio di durare nel tempo, ospitare gare e manifestazioni di alto livello».

