Pronto il nuovo bando per il PalaSerradimigni 

Si riparte per l’appalto del centro sportivo polifunzionale del Palaserradimigni. A distanza di dieci giorni dalla gara andata deserta, il Comune presenta una nuova procedura aperta in cui è inclusa la rimodulazione dei quadri economici e la modifica degli impegni di spesa. Obiettivo ampliare la struttura e dare gambe alla cifra da 13 milioni di euro, accumulati tra giunta Sanna e Campus, da utilizzare affidando a un’impresa la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori divisi in due lotti. In programma, l’aumento della capienza a circa seimila posti grazie a un terzo anello nelle tribune, la creazione di una nuova struttura sovrastante le sei torri e l’impiantistica. Con fine dei lavori per la primavera del 2025. (e.fl.)

