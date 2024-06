Pronto il nuovo asilo: ospiterà 38 bimbi 

Il Comune di Villaspeciosa si dota di un nuovo asilo per bambini da zero ai tre anni di età. La struttura, appena terminata, è stata edificata in via Bachisio Zizi, e potrà ospitare complessivamente trentotto bambini residenti nel paese.

Un progetto innovativo, che ha potuto beneficiare di un finanziamento di 900mila euro, ottenuto attraverso fondi regionali, e un finanziamento integrativo della somma di 125mila euro, acquisito dai fondi delle casse comunali. Si tratta di un edificio costruito con sistemi all’avanguardia, i punti di forza sono l’impianto di riscaldamento e condizionamento, entrambi di ultima generazione e a impatto zero. L’intero edificio, inoltre, è protetto da un moderno sistema di allarme e impianto di videosorveglianza, in grado di garantire la sicurezza dei piccoli ospiti dell’asilo. La nuova scuola per l’infanzia, entro qualche mese, sarà pronta ad accogliere trenta bimbi di età compresa tra zero e otto anni, e otto lattanti da zero a dodici mesi.

«Stiamo chiudendo il rendiconto finale, per preparare il bando che permetterà l’affidamento alla società a cui andrà la gestione dell’asilo – afferma il sindaco del paese, Gianluca Melis – Anche se gestito da una società esterna, sarà comunque una sorta di struttura comunale, di cui potrà beneficiare l’intera comunità. Siamo felici di aver portato a termine un progetto innovativo partito alcuni anni fa». La struttura va ad aggiungersi all’asilo nido privato già presente nel paese.

