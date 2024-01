Pronto il giardino in via Vittorio Emanuele 

Il nuovo polmone verde in via Vittorio Emanuele, nel quartiere Le Serre di Quartucciu, è finalmente terminato. Mancano gli ultimi dettagli, ma dopo un iter lungo e turbolento iniziato quattro anni fa, la nuova piazza da seimila metri quadrati è stata finalmente completata e presto verrà riconsegnata alla collettività. Un progetto da circa seicentomila euro, che arrivano da un avanzo vincolato proveniente dall’escussione delle polizze fidejussorie stipulate dalla cooperativa Cento che ha dato vita, nei primi anni Novanta, all’intero quartiere.

Il nuovo slancio

L’annuncio del restyling risale alla fine del 2020, ma le ruspe in quello spazio abbandonato e trascurato da oltre trent’anni, sono arrivate soltanto nel 2022. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, ma a causa di cavilli burocratici i lavori sono stati interrotti per diversi mesi. Solo il 3 novembre scorso mezzi e operai sono tornati sul campo, questa volta senza interruzioni, e così ora quel gioiellino verde è stato terminato, anche se per l’inaugurazione si dovrà aspettare la primavera.

L’assessorato

«L’intervento è stato interrotto perché non accontentava le aspettative del direttore dei lavori. Si è dovuto quindi ripartire da zero», chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici, Walter Caredda, «Per tranquillizzare i cittadini assicuro che gli alberi che si sono seccati sono stati sostituiti, anche il prato verde è stato realizzato con la cosiddetta semina invernale, poi ci sarà un secondo passaggio con l’arrivo della primavera. Anche questo, come tutti gli altri parchi, sarà irrigato con l’acqua del pozzo».

Gli “arredi”

Nel parco sono già stati installati i giochi per i più piccoli: altalene e scivoli. C’è poi l’area da 240 metri quadrati dedicata allo sgambettamento cani, separato dal resto del parco da una recinzione e accessibile attraverso due cancelli. Fa da cornice allo spazio dove gli anziani e non solo possono trascorrere il tempo libero tra chiacchiere, grandi alberi, panche e tavoli di calcestruzzo e legno. Tutto in un ambiente sicuro e privo di barriere architettoniche.

Le particolarità

«L’accesso all’area avviene da via Vittorio Emanuele II e si snoda tra via Einaudi e via Saragat», spiega ancora Caredda: «Non ci sono per i frequentatori del parco gradini, soglie, elementi di delimitazione, e la pavimentazione poi è stata realizzata in calcestruzzo architettonico. L’area giochi per i bambini è, invece, definita da una pavimentazione anti trauma circolare colorata, all’interno della quale c’è un gioco semi inclusivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA