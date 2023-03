Pronto il campo di calcio per la comunità  

Ormai è tutto pronto. Domani alle 11,30 sarà inaugurato ufficialmente il campo di calcio in erba sintetica della comunità per minori “Oasi di San Vincenzo”, gestita da suor Anna Cogoni in via Delle Ninfee a Terra Mala.

Il campo è stato realizzato grazie all’aiuto dell’arcivescovo di Cagliari Giovanni Baturi che sarà presente al taglio del nastro e che ha voluto aiutare questi ragazzi: non solo i minori non accompagnati arrivati con i barconi ma anche quelli allontanati dalle famiglie che nell’Oasi di suor Anna hanno trovato accoglienza e amore, realizzando il loro sogno di giocare in un vero campo con l’erba sintetica e persino con l’impianto di illuminazione.

«La maggior parte dei ragazzi», aveva raccontato suor Anna, «gioca a calcio. Uno è stato voluto ad Asseminello per allenarsi col Cagliari, è molto bravo». L’arcivescovo Baturi ormai nella comunità è di casa e ogni volta che va a fare visita, i ragazzi lo accolgono con entusiasmo. Tanto più adesso che è riuscito a realizzare il loro sogno e a dare quel campo che chiedevano da tanto. Un impianto che non c’è nemmeno in città e che, in futuro potrà essere utilizzato, come ha detto suor Anna, anche da chi ne farà richiesta. E in occasione dell’ultima visita i ragazzi hanno regalato all’arcivescovo un pallone malridotto con un biglietto “Questo è il pallone che rispecchia la nostra rabbia e le nostre lacrime”. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA