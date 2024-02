«Pronto a sparare contro di voi» 

Era convinto di averla fatta franca. Ma al controllo biglietti della nave Grimaldi c’erano i carabinieri in borghese. A bordo lo aspettavano altri militari che lo hanno subito bloccato. È finita così lunedì sera al porto di Cagliari la fuga di Marco Orrù, 48 anni di Serramanna, il rapinatore scappato venerdì subito dopo il colpo fallito alla filiale del Credito di Arborea a Santa Giusta. Adesso è in cella a Uta, mentre il suo socio Antonio Marras, 65 anni di Serrenti da venerdì scorso è in carcere a Massama. Per entrambi l’accusa è tentata rapina aggravata in concorso.

I retroscena

I dettagli del colpo e delle indagini sono stati ricostruiti ieri mattina dai comandanti dei carabinieri Steven Chenet, Mariano Lai (nucleo investigativo) e Paolo Montorsi (compagnia). Come ha spiegato il tenente colonnello Lai, il 48enne è riuscito a scappare a bordo di una seconda auto lasciata parcheggiata a Santa Giusta (una Volkswagen rubata a Guspini e ritrovata a Sanlurti). Per i miliari, una volta ritrovati telefonini e documenti nell'auto di Marras, non è stato difficile individuare il complice. «L’analisi della banca dati per capire le frequentazioni di Orrù – ha osservato il comandante Lai – i filmati delle telecamere ci hanno consentito di ricostruire i suoi movimenti». Fondamentale anche il passato criminale del 48enne, una storia che ha permesso di accertare gli interessi della sua famiglia a Brescia. «Lunedì mattina l’irruzione con i Cacciatori di Sardegna nella casa a Serramanna – ha spiegato – il letto era ancora caldo, c’erano residui di cibo ma lui si era già allontanato». Altre verifiche ed è emerso che era intenzionato a lasciare l’Isola. A quel punto i carabinieri si sono concentrati su aeroporto e porto di Cagliari: di sera è stato rintracciato al porto. I militari in borghese, indossati giubbotti della Grimaldi, erano al controllo dei biglietti. A bordo ad attenderlo altri carabinieri che lo hanno arrestato.

Criminale di spessore

L’uomo aveva documenti falsi e 1300 euro nello zainetto. «Non mi aspettavo di vedervi» ha detto Orrù ai carabinieri. E ha aggiunto: «Peccato non aver avuto la pistola, avrei sparato contro di voi». Poche parole che confermano la pericolosità del 48enne, condannato per diverse rapine e per l’omicidio di un gioielliere nel corso di una rapina a Brescia nel 1999. Orrù, difeso dagli avvocati Claudia Cannavera e Giuseppe Ledda, oggi comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

I cittadini

Il comandante Montorsi ha sottolineato il ruolo dei cittadini. Il primo allarme venerdì è stato dato da una signora che era al telefono con il direttore della banca. «Ha sentito in tempo reale che due rapinatori armati erano entrati in banca ed è stata prontissima nell’avvisarci. Questo ci ha consentito di far scattare subito il piano antirapina e bloccare la zona della banca – ha spiegato – all’interno poi si è rivelato determinante il luogotenente in pensione che, nonostante le minacce con la pistola (che solo dopo si è scoperto essere un giocattolo), non ha esitato a bloccare il rapinatore e a disarmarlo». Poi l'arrivo del comandante della stazione, il maresciallo Michele Manca che ha arrestato Marras, recuperando i 94mila euro presi dalla cassaforte.

