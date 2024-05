«Pronto a ricandidarmi a sindaco» 

Fornaci Picci e Distillerie Capra sono le grandi sfide per il futuro della città, insieme al nuovo Poetto e al teatro comunale di via Marconi che vedranno la luce durante la consiliatura in corso. E ai traguardi più vicini del Palazzetto dello Sport, con il Velodromo, dove i lavori sono alle battute finali. «In oltre tre anni abbiamo affrontato e superato le emergenze che Quartu viveva da tempo», commenta il sindaco Graziano Milia tracciando un bilancio di metà mandato. Mentre sembra sempre più scontata una sua candidatura bis: «Se il cambiamento non dovesse essere radicato nella città, non escludo di rimettermi a disposizione. In ogni caso sempre con lo stesso profilo civico».

Le emergenze

In primo piano le emergenze. «La priorità sin dall’inizio è stata quella di superare tutta una serie di criticità, e mi pare ci siamo riusciti», dice Milia. Il riferimento è ai chilometri di nuovi asfalti in diverse strade della città e del litorale, sino al restyling del parco Matteotti in abbandono da anni. «Ma non solo, stiamo mettendo ordine prima di tutto nel funzionamento del Comune. E da che ci siamo i bilanci e consuntivi sono sempre stati approvati nei tempi, con la conseguenza di poter spendere le risorse disponibili. A breve approveremo definitivamente anche il Pul, c’è stata una ripresa dell’attività culturale e un potenziamento dei servizi sociali: stiamo riuscendo a radicare un profilo nuovo per questa città, personalmente sono soddisfatto».

I progetti

Sullo sfondo ci sono i grandi progetti. Per la rinascita delle Fornaci Picci ci sono già 15 milioni conquistati con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati. Investimenti che si conta di avere anche per la riqualificazione delle ex Distillerie Capra come polo per la ricerca universitaria. «Nei prossimi giorni pubblicheremo una manifestazione d’interesse per coinvolgere i privati: il senso è far capire al mondo imprenditoriale che siamo una città dove si può investire». Il Poetto ha iniziato a cambiare volto, e nel 2026 è previsto il taglio del nastro di tutto il nuovo lungomare, mentre prosegue il restyling del teatro comunale, nel Velodromo, e il Palasport è quasi pronto per essere restituito alle società sportive.Resta in salita, invece, il percorso per la casa dello studente di via Cilea. «Siamo in ritardo, ma per un semplice motivo: la vecchia Giunta regionale ha deciso di utilizzare tutti i soldi per gli studentati con l’Università di Sassari, lasciando a zero quella di Cagliari. Noi però non ci arrendiamo e porteremo avanti il progetto».

Le critiche

Non mancano le critiche dai banchi della minoranza, FdI e centrosinistra in primis, che da tempo parlano di ritardi sulle grandi opere. «Basta leggere la stampa nazionale per scoprire che i ritardi sono governativi, non dei Comuni: dal personale che non ci è stato inviato, sino all’incertezza nella rimodulazione dei fondi finanziati. Con questo non voglio accusare nessuno», sottolinea il sindaco, «ma non mi si dica che noi siamo rimasti fermi».

Davanti ci sono circa due anni di governo della città. «Oggi entriamo in una fase nuova: campo largo e centrodestra stanno pensando al futuro, questo è legittimo. L’importante è che il dibattito non sia sulle collocazioni politiche, ma sulla visione della città», dice Milia. La sua ricandidatura è quasi certa per le elezioni comunali 2026, come ha fatto intendere anche durante l’ultima riunione del Consiglio: «Se fosse necessario non mi tirerei indietro all’ipotesi di continuare nell’azione di governo”, ribadisce Milia, “mantenendo però lo stesso profilo civico che abbiamo individuato tre anni fa».

