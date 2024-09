«Pronto a morire»: sospetto terrorista arrestato dalla Digos 

MILANO. «Percorrerò questa strada fino alla morte», oppure: «Mi esploderò». E ancora: «Morire non è un problema, l'inferno sì». Sono alcuni dei messaggi e post scritti da El Mahdi Tbitbi, 28enne marocchino finito in carcere a Milano per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Giunto in Italia nel 2011 come minore non accompagnato, era arrivato a dichiararsi “mujaheddin” e a esprimere la volontà di «andare a combattere». Tanto da acquistare un biglietto aereo per raggiungere la Giordania il 20 settembre.

Dai suoi profili social emerge, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, una «insofferenza e acredine» nei confronti degli usi e costumi occidentali che l'uomo avrebbe iniziato a manifestare «improvvisamente» e «senza apparente ragione» a partire dal 2022, dopo anni in cui si diceva «orgoglioso» dell'Italia e «grato» di essere stato accolto. L'indagine, condotta dalla Digos, ha preso il via lo scorso dicembre dopo la denuncia dell'ex parlamentare e attuale direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. Il giornalista, dopo un intervento in tv in cui parlava del velo islamico, aveva infatti ricevuto alcuni messaggi minatori su Instagram da parte del 28enne: «Sciacquati la bocca prima di parlare del velo islamico (...), userò tutta la tua famiglia per fartelo capire (...). Ve lo prometto che vi faccio pagare con la malvagità ogni piccola cosa contro fede di Dio. Anche con il nucleare. Giuro su Dio». In una recente conversazione col padre parlava del suo impiego in un centro di accoglienza milanese: «Ho iniziato a insegnare come ci si comporta da vero uomo. Ho tanta gente dietro di me, sono disposto a morire con i musulmani e i credenti, e rimango così fino alla fine, anche se mi esploderò». Parlando con la madre, invece, affermava di pensare «soltanto ad andare a morire con i soldati, ad andare a combattere in Palestina».

