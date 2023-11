«Pronto a candidarmi alle elezioni comunali» 

Ex comandante della banda musicale della Brigata Sassari, pensionato, appassionato di canarini, scrittore. Probabile la candidatura di Andrea Atzeni per un posto nel prossimo Consiglio comunale di Sinnai dove c’è stato anche in passato, con Barbara Pusceddu e con Matteo Aledda sindaci. È stato vice presidente del Consiglio comunale e componente della commissione comunale delle Tradizioni popolari. Un amore sconfinato per il folk, il suo. Da tempo fa parte del coro S’Arrodia, ovviamente di Sinnai.a deciso di tornare in politica?Possibile, lo dovrà dire il mio nuovo gruppo».

Quale?

«Abbiamo istituito l’associazione “Su mori”, con Gianni Serra segretario. Ci ispiriamo al vecchio schieramento dei Rossomori, dai quali io sono uscito non condividendo certe scelte in Consiglio. Oggi sono un componente dell’associazione “Su mori” che rispecchia in gran parte i valori dei Rossomori. Sono a disposizione. L’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di fare qualcosa per Sinnai».

La sua associazione ha già incontrando gruppi politici?

«Ci stiamo guardando attorno. Abbiamo le idee chiare. Attendiamo ora gli eventi. Io sono a disposizione».

