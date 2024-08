Pronti? Via! Oggi parte Girovagando  

Oggi prima giornata di Girovagando a Sennariolo. Il festival si apre alle 16 (Centro di Comunità, via Roma) con il laboratorio “Richiamare la biodiversità” del duo Animateria, durante il quale bambini e adulti saranno coinvolti nella realizzazione con materiali naturali casette per insetti e piccoli rettili.

Gli artisti uruguayani del Duo Vapi arrivano volteggiando in sella alle loro biciclette per dare vita al circo acrobatico “Rodamundos”, co-prodotto da Theatre en vol (piazza Rimembranza, alle 19.30). La compagnia Theatre en Vol è a sua volta protagonista in “Il grande spettacolo della fine del mondo”, che affronta il tema del cambiamento climatico, alle 21, in via Roma. Infine, al Parco San Sebastiano, alle 22, Girovago e Rondella Family Theater mette in scena lo spettacolo “Manoviva.

RIPRODUZIONE RISERVATA