Pronti trentamila euro per sistemare il punto di ormeggio 

Il punto di ormeggio di Sarrala, a Tertenia, verrà risistemato in attesa che inizino i lavori per la realizzazione del porto turistico. La Giunta ha approvato il progetto definitivo di fattibilità tecnico economica per la manutenzione straordinaria funzionale alla realizzazione dell’infrastruttura più grande. Per gli interventi ci sono trentamila euro. La struttura esistente si protende verso il mare per quaranta metri e comprende uno scalo per le operazioni di alaggio e di varo di piccole imbarcazioni.

Lo spiazzo antistante il molo attualmente presenta la pavimentazione in porfido quasi completamente divelta, i cordoli del molo stesso invece sono assenti o danneggiati. Necessari dunque gli interventi di manutenzione. Si procederà alla demolizione parziale della pavimentazione per posare nuove scaglie di porfido rosso uguali a quelle preesistenti. I cordoli in granito mancanti o degradati verranno ripristinati e si procederà all’intonacatura del muro perimetrale del piazzale.

Un intervento che pone le basi per le opere portuali future. «Per mantenere l’operatività del molo esistente – ha commentato il sindaco Giulio Murgia - andremo a fare dei lavori di manutenzione. L’opera a mare è sempre soggetta agli agenti atmosferici, maree e mareggiate per cui è necessario risistemare i blocchi e parte della pavimentazione. I lavori servono a preservare il piccolo molo esistente sia in vista dell’estate sia in attesa di effettuare i lavori del porto. Stiamo completando la progettazione».

