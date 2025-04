«Pronti per la nuova stagione turistica» 

Turismo pasquale e apertura di stagione grazie alle date che riportano il rosso in calendario e fanno gioire i ristoratori, un pochino meno gli albergatori che invece attendono il vero arrivo dell’estate. A Sant’Antioco le previsioni sono buone, ma nessuno esulta e si spera nelle clemenza del tempo. «Contrariamente agli anni scorsi, cominciamo a vedere il turismo estero particolarmente presente a Sant’Antioco - dice Corrado Martinelli, ristoratore - prevediamo una buona pasqua e siamo favoriti anche dall’imminente 25 aprile, poi il primo maggio e per coronare il tutto, la festa del patrono».

Musica e fede

Il programma della festa e soprattutto i concerti, primo fra tutti quello dei Tiromancino, registrano qualche prenotazione in più anche se c’è tanta dispersione. Particolarmente gettonati sono i bed and breakfast mentre gli hotel registrano numeri in calo rispetto alle stagioni precedenti. «Una tendenza in diminuzione rispetto al passato l’avevamo già notata a Natale e a capodanno - dice Marco Intina, titolare dell’hotel I Colori - ed è andata avanti fono ad oggi. I prezzi sono molto bassi e ciò nonostante si fatica a riempire la struttura. Le prenotazioni su internet o per telefono ci salvano con gruppi di amici che organizzano momenti di ritrovo a Sant’Antioco. Credo di non sbagliarmi nel dire che hanno influito parecchio i prezzi aumentati delle compagnie aeree, soprattutto le low cost».

Locali al completo

Altre strutture invece non nascondono il tutto esaurito e per far fronte alle richieste qualcuno ha deciso di fare rete con i colleghi. «Siamo al completo - dice Serena Pinna, titolare dell’hotel Moderno - soprattutto per la vigilia e per il giorno di Pasqua. Qualche posto ancora libero per il lunedì di pasquetta, però, non ci lamentiamo, anzi, credo che sia un buon inizio». Un indicatore significativo è rappresentato dall’Info Point, che da inizio aprile ha registrato un incremento nel numero di utenti. «Le previsioni per il periodo pasquale sono complessivamente positive e confermano l’efficacia del lavoro costante portato avanti in termini di promozione del territorio - dice l’assessora al Turismo, Roberta Serrenti - le attività sui canali social stanno generando un buon ritorno in termini di visibilità e interesse, sia da parte del pubblico locale che di potenziali visitatori provenienti da fuori regione».

