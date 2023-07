Pronti per il mondo del lavoro dopo il corso voluto dal Comune 

La pagina Facebook che hanno creato“Domusnovasterradi…” conta già12 mila contatti in un mese e il sito che hanno costruito “DomusnovasTurismo.it”, è già on line e utilissimo per sapere quali bellezze e servizi offre Domusnovas. Sono gli undici ragazzi che hanno frequentato il corso gratuito di Web Designer, appena conclusosi a Domusnovas e ora dalla Regione sono in arrivo le qualifiche dopo che hanno sostenuto gli esami. Per tutti le nuove competenze acquisite (i 6 livelli Ada) rappresentano un’occasione unica per avviare una nuova professione (finanziato dalla Regione e fortemente voluto dal Comune e inserirsi in un settore, quello della creazione e sviluppo di siti web, in continua crescita. «Col sito hanno svolto un lavoro scrupoloso - dice l’assessore ai Servizi tecnologici Fabrizio Saba - che diventerà il nostro portale turistico. Ci piacerebbe avvalerci delle competenze acquisite da alcuni dei ragazzi. Un ottimo inizio, insomma: «Mi occupo di formazione da 40 anni e raramente mi sono confrontato con ragazzi così brillanti, uniti e determinati: – dice Paolo Zuddas, formatore dell’agenzia Insignia – sono tutti già pronti ad entrare nel mercato del lavoro e sto considerando anche l’idea di avviare delle collaborazioni con chi si è maggiormente distinto». Tra loro c’è chi ha le idee chiarissime: «Amo soprattutto la parte grafica, sicuramente intraprenderò questa professione», assicura Elisabetta Caria, 32 anni, di Domusnovas.

