«Pronti per i lavori nel ponte» 

Sarebbe già all’opera l’impresa siciliana che si è aggiudicata i lavori per la ristrutturazione del ponte di ferro anche se non (ancora) direttamente sul ponte. A chiarirlo è la Provincia del Sud Sardegna dopo le polemiche sul mancato avvio, appunto, dei lavori a distanza di due mesi dall’ordinanza di chiusura.

«L’impresa – spiegano dalla Provincia – sta realizzando artigianalmente una serie di pezzi indispensabili per la messa in sicurezza del ponte. Pezzi che non si trovano in commercio e che dunque richiedono un certo tempo per essere prodotti». Secondo la Provincia, insomma, questione di giorni e poi gli operai si vedranno al lavoro anche direttamente sul ponte di ferro che collega Villaputzu e Muravera. Ad aggiudicarsi i lavori la Cantieri Edili Srl con sede a Favara in provincia di Agrigento per un importo di un milione e 704 mila euro (2,7 milioni l’importo ammesso a finanziamento). La data prevista di fine lavori è quella del 3 giugno 2025. Il cartello-cantiere (che riporta come data di inizio lo scorso 11 dicembre) è stato posizionato soltanto lo scorso lunedì. Nel frattempo la comunità di Villaputzu sta iniziando a mobilitarsi per richiedere, fra le altre cose, una valida ed immediata viabilità alternativa. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA