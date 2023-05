Pronti, partenza… via! E da giovedì primo giugno oltre 1500 atleti scenderanno in campo al Cus 

Sei facoltà in gara con un unico obiettivo. Gli sportivi scenderanno in campo per difendere i colori delle loro facoltà di appartenenza: Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche; Studi Umanistici. In palio la conquista del Medagliere che andrà a chi vincerà più medaglie nelle varie discipline sportive. Nella scorsa edizione, sul gradino più alto del podio la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche che si è aggiudicata 26 medaglie: 11 ori, 8 argenti, 7 bronzi.

Oltre 1500 atleti, 15 sport, 178 squadre, quasi duemila ore di gare su sedici campi. Sono questi i numeri dello sport per la nona edizione di AteneiKa. In campo studentesse e studenti, dottorandi e specializzandi, iscritti ai master universitari, i docenti e il personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari. Sono ottomila gli atleti che hanno partecipato ai giochi dal 2013 a oggi. Un’avventura nata dall’idea di un gruppo di amici, studenti, che ha creato un evento diventato un fiore all’occhiello per Cagliari, per il suo ateneo e per la Sardegna.

Facoltà in campo

Sei facoltà in gara con un unico obiettivo. Gli sportivi scenderanno in campo per difendere i colori delle loro facoltà di appartenenza: Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche; Studi Umanistici. In palio la conquista del Medagliere che andrà a chi vincerà più medaglie nelle varie discipline sportive. Nella scorsa edizione, sul gradino più alto del podio la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche che si è aggiudicata 26 medaglie: 11 ori, 8 argenti, 7 bronzi.

Gli sport

Nella storia di AteneiKa sono cinque gli sport presenti sin dalla prima edizione: atletica, basket, calcio a 5, tennis e pallavolo. Un nucleo al quale si sono aggiunti i tornei di badminton, calcio balilla, scacchi, tennistavolo e l’E-Sport (electronic sports), calcio-tennis, touch-tennis e, dalla scorsa edizione, dodgeball.

Alla chiusura delle iscrizioni, il calcio a 5 resta lo sport con più giocatori iscritti (612) e più squadre (65 tra maschile e femminile), seguito dal volley (36 squadre e 350 pallavolisti) e il calcio-balilla (25 squadre e 50 giocatori). Rispetto alla scorsa edizione è cresciuto il numero delle squadre di basket 3 contro 3, oggi 22, con 107 cestisti. Anche il dodgeball è tra i più amati con 120 iscritti.

Non solo sport universitario

AteneiKa ospiterà il meeting di atletica leggera “Un sorriso per Sara”, la manifestazione dedicata alla velocista del Cus Cagliari, primatista sarda assoluta dei 100 ostacoli e scomparsa nel 2014. Il festival è stato scelto dal Liceo scientifico Antonio Pacinotti di Cagliari come sede per i tornei sportivi organizzati per celebrare i cento anni dalla fondazione della scuola, in programma dal 6 all’8 giugno. Lo sport come esempio di inclusione sociale: prosegue la collaborazione con Special Olympics Team Italia Sardegna. Gli atleti speciali scenderanno in campo venerdì 2 giugno.

Il cervellone

A gestire la complessa macchina dei tornei sportivi è una piattaforma informatica nata dall’idea di alcuni studenti e volontari. I tornei vengono generati in base al numero di squadre e di partecipanti con un sorteggio in forma casuale. Tutti i calendari e le informazioni vengono pubblicate in tempo reale sul sito dell’evento. Durante il torneo, il server fa “il lavoro sporco” e la piattaforma viene gestita in tempo reale dal team sport.

Calendario

Le gare sportive inizieranno venerdì 2 giugno con le fasi preliminari degli sport di squadra e proseguiranno sino alle fasi finali in programma nelle ultime giornate del festival. «È sui campi di Sa Duchessa che si respira l’aria dello sport giocato con passione, vitalità e animato dallo spirito goliardico, da sempre tratto distintivo nel mondo universitario» racconta il presidente del Cus Cagliari, Marco Meloni. Le sfide sportive attraggono il pubblico formato da “avversari”, colleghi e colleghe, sportivi del Cus, e curiosi. Da quest’anno, ogni facoltà avrà il suo spazio all’interno del villaggio di AteneiKa. Un modo per creare un nuovo senso di appartenenza, per conoscere meglio colleghe e colleghi, un mezzo per ampliare il proprio network lontani dalle aule e dallo studio. Ad anticipare la cerimonia di apertura del festival ci sarà la finale della Coppa Rettore, il torneo di calcio a 11 riservato agli studenti dell’Ateneo cagliaritano.

Ad AteneiKa lo sport è per tutte e tutti.

