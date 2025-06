Pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama 

Washington. Il Pentagono ha già pronti i piani per invadere la Groenlandia e Panama dopo mesi che Donald Trump minaccia di voler conquistare l’isola più grande del mondo e riprendersi il controllo del Canale costruito dagli americani e ceduto alle autorità locali da Jimmy Carter. Non è chiaro quanto siano avanzate le operazioni ma è un altro segnale che l’amministrazione del tycoon in queste settimane vuole mostrare i muscoli anche all’estero dopo il pugno duro a Los Angeles. Mentre la tensione si allarga anche ad altri Stati e si teme un rischio di escalation sabato per la grande parata militare a Washington dove sono previste manifestazioni contro il presidente.

È stato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, a sganciare la bomba di una possibile occupazione americana di territori indipendenti in un’audizione alla Camera. Rispondendo alla domanda di Adam Smith, il principale esponente democratico della commissione difesa, se il Pentagono «sia pronto ad invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario», il segretario ha risposto che il compito del Pentagono «è avere dei piani». Quando Smith lo ha incalzato specificamente sull’occupazione dei due Paesi il segretario ha ribadito: «Il nostro compito è essere pronti a ogni specifica evenienza».

