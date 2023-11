Pronti i parcheggi: sono 300 ma per ora resteranno chiusi 

Secondo i progetti del Comune, gli stalli a disposizione dei clienti del mercato saranno 300 e saranno gestiti dalla società Parkar. Il parcheggio di via Sant’Alenixedda sarebbe già pronto, ma l’amministrazione preferisce tenerlo chiuso per evitare rischi. Nel piano scoperto sono ancora in corso i lavori per la realizzazione del mercato provvisorio e la convivenza tra operai, mezzi e automobilisti potrebbe essere pericolosa

I parcheggi saranno a pagamento e, vista l’abitudine dei cagliaritani di parcheggiare in doppia fila o sulle strisce pur di non pagare il ticket, ci sarà bisogno di un bel numero di agenti della Polizia locale. Dal Municipio fanno sapere che la tabella di marcia è rispettata, anche se è stato necessario fare accorgimenti, come l’ascensore per disabili non previsto nel capitolato. I lavori per la trasformazione dell’area sono iniziati il 20 agosto. Da allora i dipendenti dell’Ati Conscoop (Metal Sulcis) – Profilsider, l’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata il bando da 5,38 milioni di euro, stanno lavorando per la realizzazione della struttura che avrà tre ingressi: via Sant’Alenixedda, via Bacaredda e via Cao San Marco. Per quanto riguarda i trasporti, sono in corso trattative con il Ctm affinché una o più linee dei bus facciano almeno una fermata in via Sant’Alenixedda.

