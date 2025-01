Pronti i contributi per i danni dell’alluvione di ottobre 

«La Regione è pronta a erogare i contributi ai Comuni stanziati dopo l’alluvione del 27 ottobre in diverse aree dell’Isola». A tre mesi da quell’ondata di maltempo, l’assessora alla Difesa dell’ambiente e alla Protezione civile, Rosanna Laconi, sottolinea che la tempestività nel concludere l’iter burocratico «è frutto della sinergia tra i diversi enti coinvolti. La Protezione civile, in coordinamento con i Comuni colpiti, ha avviato immediatamente la ricognizione dei danni».

Le delibere

Il 21 novembre il Consiglio regionale ha stanziato 8 milioni di euro per i primi interventi urgenti e il 23 dicembre la Giunta ha approvato la ripartizione di quei fondi, aggiungendo 1,5 milioni di euro, per consentire ai Comuni, agli operatori economici e ai cittadini di avviare o completare buona parte degli interventi. I Comuni stanno completando la documentazione necessaria per ricevere i contributi e per realizzare gli interventi.

I Comuni finanziati

I Comuni cui sono stati assegnati i fondi sono Armungia, Cagliari, Calasetta, Carbonia, Decimoputzu, Dolianova, Gonnesa, Iglesias, Guspini, Musei, Pabillonis, Provincia del Sud Sardegna, San Gavino Monreale, Santadi, San Giovanni Suergiu, Sardara, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa, Marrubiu, Masullas, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano, Terralba, Unione dei Comuni del Terralbese e Uras.

Gli obiettivi

I 9,5 milioni serviranno per interventi prioritari, suddivisi in base alle esigenze emerse dalla valutazione dei danni. Tre milioni sono per gli interventi strutturali mirati che ridurranno il rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza. Altri 3,3 milioni per i primi interventi urgenti sul patrimonio pubblico, 3,2 per ripristinare le condizioni di vita dei cittadini e delle attività economiche. L’assessora ringrazia i sindaci, gli operatori e la Protezione civile «per il loro straordinario contributo». I Comuni devono completare entro il 30 gennaio la documentazione. I privati e le attività economiche e produttive avranno invece 30 giorni per presentare istanza per ottenere un contributo per il ripristino del patrimonio abitativo e per la ripresa delle attività.

