Pronti i contributi alle società sportive 

Il Comune di Siapiccia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per le associazioni.

In particolare, l’amministrazione comunale guidata da Raimondo Deidda ha indicato il 31 marzo come ultimo giorno utile per presentare le richieste di contributo, mentre al 30 aprile il termine per il riparto dei contributi a cura del Comune.

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la concessione avverrà per l’80%, relativo all'anticipo, e sarà erogato entro 30 giorni dall’adozione della delibera della Giunta comunale, mentre per il saldo si applicheranno le disposizioni previste nel regolamento comunale.

Per la concessione ed erogazione dei contributi per l’attività straordinaria, il 75% relativo all’anticipo sarà erogato entro 30 giorni dall’adozione della delibera della Giunta mentre per l’erogazione del saldo si applicheranno le disposizioni previste sempre dal regolamento.

Secondo quanto indicato dagli uffici, il rendiconto dovrà essere presentato entro il 10 dicembre 2023, con allegate tutte le pezze giustificative delle spese effettuate, con la liquidazione del saldo del contributo che avverrà a favore degli aventi diritto entro il 31 dicembre.