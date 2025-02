Pronti i contibuti per abbattere le barriere architettoniche 

Sono disponibili i contributi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Lo comunica il Comune che informa sul bando regionale, indetto dall’assessorato dei lavori pubblici secondo le norme della legge regionale del 1989 e del 1991. Il bando eroga contributi per eliminare barriere architettoniche all’interno delle abitazioni private, per favorire la mobilità di tante persone che hanno difficoltà a deambulare e offrire così un sostegno alla loro autonomia.È possibile presentare le domande e accedere ai contributi entro il 1 marzo. Il modulo di domanda è presente nel sito web del Comune. (j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA