Pronti altri 250mila euro per il ponte 

I lavori sul ponte che collega San Sperate a Villasor sarebbero dovuti durare sei mesi. Il condizionale è d’obbligo perché da qualche tempo i cittadini e i lavoratori che ogni giorno attraversano il ponte si erano resi conto della quasi totale assenza di operai, domandandosi che cosa fosse successo e per quanto ancora la carreggiata sarebbe rimasta in parte bloccata. Domande a cui ora si possono dare risposte: a causa di complicazioni, i fondi per l’intervento non bastavano più e ora sono pronti altri 250mila euro per continuare.

I problemi

Tutto era nato esattamente un anno fa quando, a sorpresa, venne annunciata la chiusura totale del ponte in cemento per dei lavori da 300mila euro. Una notizia che sollevò le polemiche: gli amministratori lamentavano scarsa comunicazione con la Provincia (che ha giurisdizione sulla Provinciale 4 e quindi sul ponte), mentre i cittadini si ritrovavano a fare i conti con una viabilità alternativa scomoda e, per certi versi, pericolosa: i mezzi di lavoro sarebbero dovuti passare dalla 130. La Provincia ha accontentato tutti ripensando le operazioni. Durata più lunga, ma solo una corsia bloccata. «Nelle ultime settimane però il cantiere era quasi deserto», racconta Nicola Marcia, lavoratore di San Sperate e parte del comitato spontaneo Oltre il ponte. «Questo ci ha preoccupato, visto quello che era successo lo scorso anno. In più il ponte, al quale dovevano essere sostituiti i pilastri in cemento con tiranti in metallo, sembra uguale».

L’Aula

Qualche giorno fa, poi, è partita una nota dal gruppo d’opposizione San Sperate Tradizione e futuro, indirizzata alla Provincia. «Ci sono stati alcuni incidenti stradali per il mancato rispetto delle precedenze e alcuni automobilisti hanno subito danni alle proprie auto a causa del mancato presidio del cantiere», scrivono i consiglieri Stefania Spiga, Gianluca Schirru e Andrea Feduzi. La risposta è arrivata ma da un altro ente: la porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari che si occupa di quei Comuni facenti parte delle ex Provincia di Cagliari. Ora sono stati stanziati altri 250mila euro per le operazioni. L’amministratore, Eugenio Lai, spiega: «Servivano altri fondi. Gli operai si sono resi conto di alcune criticità con il ferro del ponte. Ora stiamo mandando avanti le pratiche per la nuova variante. Il ponte non sarà chiuso per intero. Vogliamo dare maggiore sicurezza al ponte». Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, dichiara: «Bene l’inserimento di nuove somme, Spero si proceda con l'iter il più rapidamente possibile perché il cantiere sta creando notevoli disagi».

