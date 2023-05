Emergenza alluvione: martedì si terrà il Consiglio dei ministri per i provvedimenti più urgenti. Sul tavolo la proposta di ulteriori 20 milioni di euro, in aggiunta ai 10 già deliberati il 4 maggio per l’Emilia Romagna. Diretta a Hiroshima per il G7, Giorgia Meloni ha seguito l’evoluzione dell’emergenza durante uno scalo tecnico ad Anchorage, in Alaska.