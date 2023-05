«Pronti allo sciopero a oltranza» 

Un’ampia e circostanziata nota ufficiale al ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio, che, oltre a dare conto dell’incontro con i sindacati della polizia penitenziaria, chiederà di «valutare l’adozione di ogni possibile e rapida soluzione» di fronte all’emergenza rappresentata dai sindacati sulla carenza di personale e sicurezza nel carcere di Badu ’e Carros. Ad annunciarlo ieri il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che ha incontrato i rappresentanti della polizia penitenziaria del Sappe, Sinappe, Osapp, Uli Papp, Uspp, Fns Cisl, Fp Cgil, al termine della manifestazione di protesta programmata dai sindacati davanti al carcere.

Emergenza sicurezza

A tre mesi dall’evasione di Marco Raduano il 24 febbraio, per gli agenti praticamente nulla è cambiato. E l’emergenza sicurezza nel carcere è ancora alta. La mobilitazione si è decisa per la carenza di organico, l’assenza di presidi di sicurezza e le continue aggressioni. «Iniziamo un percorso di mobilitazione - annuncia Giovanni Villa della Fns Cisl - la situazione peggiora: la carenza di organico è pari a 59 unità, il personale è costretto a turni interminabili e non può fruire del congedo ordinario arretrato. Le condizioni di sicurezza degli agenti sono estremamente precarie. Dall’amministrazione penitenziaria registriamo distanza e indifferenza creando i presupposti per una escalation che potrà degenerare».

Sisto non convince

Giovedì i sindacati si sono collegati in videoconferenza col viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al quale hanno rappresentato la drammatica situazione. Ieri una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Giancarlo Dionisi. «Solo avant’ieri, a tre mesi dall’evasione di Raduano - denuncia Alessandro Cara dell’Uspp - il provveditore ha emanato un interpello regionale di uomini. Anche l’intervento del viceministro non ci ha accontentato. Non è possibile lasciare il personale di Nuoro allo sbando, in grave carenza d’organico». Pesanti le ripercussioni per gli agenti. «Ho 175 giorni di ferie arretrate - denuncia Giovanni Conteddu dell’Osapp -. Viviamo una situazione di schiavitù nel lavoro». «La situazione è drammatica, siamo sguarniti sui controlli: c’è una sola garitta per tutto il muro - osserva Luciano Porcu della Cgil - il presidio delle telecamere è ancora senza personale come nel giorno della fuga di Raduano». Franco Spina (Osapp) snocciola numeri: «Quindici anni fa eravamo 246 agenti, oggi 100 in meno. Con 300 detenuti, 265 dell’alta sicurezza e sei al 41 bis. La situazione è drammatica: sciopereremo a oltranza».