«Pronti alle barricate contro l’eolico» 

Prende forma attraverso un manifesto la posizione del Comitato Sarcidano difesa territoriale rin relazione al progetto eolico previsto per la zona industriale di Perd’e Cuaddu a Isili. Un’opposizione chiara alla base della quale c’è la mancanza di attenzione alla vocazione del territorio e nessuna ricaduta per la popolazione. Si tratta di un impianto eolico, con 5 pale alte oltre 200 metri.

Il comitato

«Il progetto eolico a Perda 'e Cuaddu – ha detto Paolo Pisu, ex sindaco di Laconi e membro del comitato – fa parte di una vasta operazione finanziaria speculativa, da parte di compagnie esterne ed estranee al Sarcidano e alla Sardegna, tesa ad ottenere incentivi e fondi del Pnrr». Nel suo manifesto il comitato è stato chiaro sulla propria posizione che non esclude l’utilizzo delle energie rinnovabili. «Dichiariamo con chiarezza – si legge - il nostro favorevole orientamento verso la transizione energetica ecologica e sostenibile, per superare l’era dei combustibili fossili e delle emissioni dei gas serra, ma riteniamo con estrema determinazione che questa transizione non debba essere fatta contro le comunità e i loro territori, ma con le comunità come protagoniste». Secondo il gruppo questo passaggio deve avvenire tenendo conto di almeno tre cose: «l’effetto devastante di questo impianto eolico sul paesaggio, uno scrigno che contiene la nostra memoria e la nostra storia, il fatto che questo andrebbe a sommarsi ad altri impianti già esistenti causando una saturazione inaccettabile del territorio».

No alla speculazione

Secondo il comitato dietro il progetto c’è una speculazione: «A cosa serve tutta questa energia - ha detto Luigi Pisci – e perché prendono d’assalto la Sardegna?». «In tutto questo – ha aggiunto Gian Carlo Portas 75 anni di Gergei – trovo analogie con gli anni ‘70 quando ci fu un assalto al territorio, prendendo soldi pubblici e senza generare un motore di sviluppo effettivo. Non c’è logca, è un ulteriore operazione di grandi gruppi, non è solo una questione di deturpare il paesaggio , questo tipo di sviluppo non fa bene alla popolazione». Secondo il comitato una vera e utile valorizzazione delle energie rinnovabili, eolico e fotovoltaico, deve passare attraverso le Comunità Energetiche territoriali, che coinvolgano Comuni e Comunità, nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali. «Solo una grande sollevazione popolare democratica - ha detto luigi Pisci - potrà permetterci di sperare in un esito positivo, la necessità di cambiamento non può giustificare delle politiche energetiche scellerate che non tengono conto della salvaguardia del territorio e degli impatti negativi che hanno su svariati aspetti della vita della nostra comunità».