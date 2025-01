«Pronti alla resistenza sul territorio» 

Non si ferma la lotta contro la speculazione legata all’eolico. Posizione che è stata ribadita sabato ad Isili durante l’assemblea generale indetta dal Comitato Sarcidano Difesa Territoriale. La situazione incerta della giunta regionale non rassicura ma potrebbe dare un margine di tempo maggiore per affrontare il problema.

«Oggi ci troviamo di fronte ad una verità», ha detto luigi Pisci, «i cittadini, nonostante abbiano usato la via legale e il movimento di massa, non sono stati ascoltati, la legge Pratobello è stata messa nel cassetto, pertanto si pone adesso la questione democratica». Un’accusa dunque al governo regionale, sia al precedente che a quello attuale, per non aver prestato attenzione a quanto stava accadendo: «Se quanto fatto finora non bastasse resta la volontà popolare. Se necessario nei prossimi mesi dovremo preparare i territori alla resistenza». I dati sulla speculazione che sono stati presentati all’incontro nella sala del centro sociale hanno ridisegnato un territorio invaso da decine e decine di aerogeneratori, spesso a ridosso di aree archeologiche. «C’è un vuoto legislativo», ha spiegato Gianfranco Demuro, «per quanto riguarda la legge sugli espropri che potrebbe dare spazio ad un contenzioso tra proprietari/comitati e governo/regione». Ha invitato alla celerità il sindaco di Genoni, Gianluca Serra, dove potrebbe nascere una delle più grandi centrali di accumulo. «Dobbiamo mettere in pratica», ha detto Emilio Demuro del comitato, «il nostro modello di transizione come i tetti coperti di pannelli, riaggregarci e difenderci da soli».

