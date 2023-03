«Pronti alla lotta sino alla fine» 

La protesta dei lavoratori della fonderia di San Gavino continua con il presidio all’interno della fabbrica e le tende collocate ai piedi della grande ciminiera. Si respira un clima di grande apprensione: a rischiare non sono solo i dipendenti diretti ma anche quelli delle ditte d’appalto, oltre sessanta, che vivono nell’incertezza più totale. Lo racconta l’elettricista Daniele Demontis, 45 anni: «Sono occupato in questo stabilimento con le ditte esterne dall’età di 19 anni. La situazione per noi è drammatica. Viviamo appesi a un filo e non sappiamo che cosa succederà: per noi, senza una prospettiva di riapertura, la cassa integrazione non può partire. Per adesso sappiamo solo che potremo lavorare fino al 31 marzo: speriamo di non essere dimenticati, dopo il clamore di questi giorni. Ogni notte partecipo alla mobilitazione e dormo con diversi colleghi in fonderia. Grazie alla fonderia mi sono costruito una famiglia. Ho due figli. Continueremo a lottare fino alla fine senza arrenderci per continuare a lavorare con dignità».

Ogni sera cala il silenzio sul più grande gigante industriale del Medio Campidano, aperto poco meno di 91 anni fa e ancora in attività. Manca il rumore assordante degli impianti per la fusione del piombo e per la sua successiva raffinazione dell’argento e dell’oro. Neppure il vento e il freddo della notte spaventano i lavoratori che attendono con ansia di sapere quale sarà il loro futuro. La stanchezza si fa sentire ma la determinazione resta salda. «Stiamo attraversando una situazione economica complicata: prima la pandemia di Covid e la crisi energetica», riflette Enrico Porceddu, 44 anni, da oltre 20 anni in fonderia. È uno dei componenti della Rsu per conto della Cisl: «Speriamo nell’aiuto delle istituzioni per colmare il gap dei prezzi che ci svantaggia rispetto alle altre realtà della Penisola. Va bene qualsiasi altro intervento che possa dar respiro alle aziende produttive sarde».

Arrivati al quinto giorno di lotta, i lavoratori sono decisi ad andare avanti fino a quando ci saranno certezze per il futuro, con la determinazione di chi vuole il lavoro come diritto che dà dignità alla persona, come ha ricordato nella messa domenicale il vescovo Padre Roberto Carboni. La speranza è l’ultima a morire.

