«Pronti alla disobbedienza civile» 

Ma è sulla Regione che si è puntato il dito, accusata di inerzia e di troppo silenzio in merito. «Il Piano energetico regionale», ha detto Emilio Demuro, un imprenditore, «non parlava di queste iniziative. Non sono responsabili gli amministratori locali, loro subiscono l’inerzia voluta dalla Regione. C’è un’Italia affamata di energia la vogliono prendere qui dove ci sono meno persone e siamo più poveri».

Sul tavolo della discussione il ruolo di questi parchi all’interno delle comunità interessate, le ricadute economiche, l’impatto sull’ambiente. Non è mancato l’appello agli amministratori di marciare uniti contro tutti gli impianti eolici richiesti in Sardegna.

Continua a levarsi inesorabile il “no” del Sarcidano e della Barbagia di Seulo contro i progetti per la realizzazione di parchi eolici. Ieri il comitato “Sarcidano Difesa territoriale” ha riunito cittadini, amministratori ed esperti in un’assemblea presso il centro sociale “don Salvatore Sanna di Isili.

Il dibattito

Ambientalisti

Questi progetti non coincidono con quelli perseguiti da amministrazioni e popolazioni locali. «Ad oggi», ha detto Graziano Pullegas di Italia Viva, «abbiamo 247 richieste per impianti, 19 ricadrebbero in questo territorio: una speculazione favorita anche dal Governo, c’è comunque una mancanza di programmazione, vogliamo essere protagonisti delle scelte che si vogliono fare».

«Abbiamo sempre detto "sì” sia per l’industria sia per le rinnovabili», ha detto Antonio Muscas, attivista del comitato, «già oggi sfruttiamo appieno le rinnovabili. Questi impianti, anche se fermi, riceveranno comunque gli incentivi mentre i soldi publici potrebbero essere dirottati verso altri servizi necessari, perché non viviamo di energia».

L’azione

Intanto il comitato si sta muovendo su diversi fronti. Ha chiesto all’Anci Sardegna (Associazione nazionali comuni italiani) e alla Regione di essere ricevuto e ascoltato e sottolinea il silenzio delle istituzioni che invece sarebbero dovute intervenire. «Vogliamo», ha detto Luigi Pisci, «che le istituzioni sarde programmino la transizione energetica nell'interesse dei sardi e dell'ambiente senza distruggere il paesaggio. La Sardegna saprà organizzarsi autonomamente per produrre energia pulita in modo sostenibile».

L’imposizione

Il “no” non riguarda pertanto le energie sostenibili ma tutti quei progetti calati dall’alto che non tengono conto delle peculiarità di una zona e delle necessità dei suoi abitanti. «Noi siamo per le energie rinnovabili serie che lasciano risorse e danno lavoro», ha aggiunto Paolo Pisu del comitato, «non come queste che distruggono economia e paesaggio. La strada giusta è quella delle Comunità Energetiche, che coinvolgono e fanno risparmiare».

Ha chiuso il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis che nel suo paese è riuscito a costituire una comunità energetica: «Rappresenta una lotta alla povertà energetica, porta degli sgravi in bolletta e dei guadagni ma perché siano fonte di transazione energetica devono diffondersi ancora di più».

Se le osservazioni resteranno inascoltate, il comitato è pronto a guidare la popolazione «verso atti di disobbedienza civile di massa nei territori».

