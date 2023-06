«Pronti al rilancio della città» 

«Vogliamo sentire la comunità, interagire, accogliere, essere uno stimolo anche per le altre associazioni». Lo dice il presidente della seconda associazione Pro Loco “Presidio turistico nuorese”, Alessandro Melis, venerdì pomeriggio durante l’assemblea pubblica nella sala consiliare della Camera di commercio di Nuoro. L’incontro (che ha lo scopo di consegnare le tessere di adesione 2023 e far crescere il numero dei soci) è anche occasione per parlare dell’avvio di un programma di iniziative, immediate e future, raccogliendo le idee e i suggerimenti di circa una quarantina di partecipanti.

L’incontro

Tutti i presenti si trovano d’accordo sulla necessità di valorizzare «una città per lungo tempo abbandonata», come sottolineano l’assessore alla Cultura del comune di Nuoro, Salvatore Picconi, la consigliera Maria Boi, il segretario generale della Camera di commercio Giovanni Pirisi e il presidente regionale Ente Pro Loco Sardegna, Romano Massa (a cui l’associazione fa riferimento). In videoconferenza interviene anche l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, che sottolinea l’importanza di avere due Pro Loco nelle città. «Incentiva la competitività, e tutto va a vantaggio dei cittadini e del territorio», dice. Emerge la volontà di creare una fitta rete che coinvolge tutti con il fine di risollevare l’economia e il turismo locale.

Gli obiettivi

«Continueremo con gli eventi, invitando tutte le associazioni. Abbiamo raccolto una piccola somma con le quote di iscrizione dei soci, ma abbiamo (come tutte le Pro Loco) l’appoggio dell’Ente Pro Loco Sardegna», afferma il presidente. E prosegue raccontando i passaggi che hanno portato alla nascita della seconda Pro Loco cittadina: «Preciso che non siamo legati all’Unpli, ma all’Ente Pro Loco Italia (in questo caso regionale). Dopo una lunga battaglia dal 2015 per ottenere un riconoscimento, oggi possiamo definirci Pro Loco a tutti gli effetti, iscritti all’albo regionale. Opereremo cercando di essere di stimolo per la città intera con vari eventi, ma soprattutto con incontri e dialoghi. Vogliamo confrontarci e ascoltare pensando al presente e al futuro». Si discute anche sulla necessità di servizi accessori come ristoro, alloggio, commercio e maggiore assistenza verso i bisogni dei viaggiatori, anche con guide turistiche. La presidente dell’associazione Paskedda Zau, Angela Cerina, suggerisce il coinvolgimento di insegnanti ed educatori in pensione per un supporto ai flussi turistici, su base volontaria e gratuita.

