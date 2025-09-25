«Pronti al ricorso per l’ospizio» 

«Ordinanza necessaria per la sicurezza. La sentenza del Tar sarà impugnata». È quanto ha dichiarato il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni dopo la sentenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, che ha annullato l’ordinanza di chiusura della casa anziano gestita dalla cooperativa Dimensione Umana di Sant’Antioco. Nell’immediato, Puggioni aveva chiesto tempo per confrontarsi con gli avvocati che seguono il Comune di Calasetta in questa vicenda, poi, a distanza di 2 giorni, ha voluto formulare alcune precisazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni: «La cooperativa ha in concessione una struttura comunale che gestisce per fornire un servizio al privato, non per conto del Comune - ha detto Puggioni - i pochi lavori fatti da parte loro sono iniziati solo dopo la mia ordinanza e in seguito alla presentazione del ricorso al Tar. Nelle fasi successive, è emerso che la struttura è priva del collaudo di prevenzione incendi e di altri requisiti fondamentali di sicurezza». Il sindaco ha anche aggiunto che l’intervento dei Nas, a suo tempo, «ha confermato criticità gravi che rendevano indispensabile un intervento dell’Ente. I lavori fatti finora dalla cooperativa non sono sufficienti a garantire i necessari livelli di sicurezza per gli ospiti e per i lavoratori». Nel difendere la sua ordinanza, pur nel rispetto della sentenza, il sindaco Puggioni ha ribadito che «per eseguire i lavori in sicurezza, è necessario che la struttura sia temporaneamente vuota. Non possiamo correre rischi con persone fragili». Puggioni ha annunciato che impugnerà la sentenza, ritenendo fondate le motivazioni alla base dell’ordinanza. «Le sentenze si rispettano – ha dichiarato – ma si impugnano nelle sedi opportune». Inoltre, per le critiche del consigliere di opposizione Agostino Armeni, il sindaco ha lasciato intendere chiaramente quali sono le intenzioni per il prossimo futuro: «Il Comune non è tenuto a garantire direttamente questo tipo di servizio dove, tra l’altro, solamente 3 degli anziani ricoverati nella struttura, che in totale sono 20, risiedono a Calasetta». Sarà il Consiglio di Stato a dover decretare quindi se il sindaco di Calasetta ha fatto bene oppure no, a firmare l’ordinanza con la quale dispone la chiusura della casa di riposo “Antonio Passeroni”.

