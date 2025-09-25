VaiOnline
Calasetta.
26 settembre 2025 alle 00:30

«Pronti al ricorso per l’ospizio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ordinanza necessaria per la sicurezza. La sentenza del Tar sarà impugnata». È quanto ha dichiarato il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni dopo la sentenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, che ha annullato l’ordinanza di chiusura della casa anziano gestita dalla cooperativa Dimensione Umana di Sant’Antioco. Nell’immediato, Puggioni aveva chiesto tempo per confrontarsi con gli avvocati che seguono il Comune di Calasetta in questa vicenda, poi, a distanza di 2 giorni, ha voluto formulare alcune precisazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni: «La cooperativa ha in concessione una struttura comunale che gestisce per fornire un servizio al privato, non per conto del Comune - ha detto Puggioni - i pochi lavori fatti da parte loro sono iniziati solo dopo la mia ordinanza e in seguito alla presentazione del ricorso al Tar. Nelle fasi successive, è emerso che la struttura è priva del collaudo di prevenzione incendi e di altri requisiti fondamentali di sicurezza». Il sindaco ha anche aggiunto che l’intervento dei Nas, a suo tempo, «ha confermato criticità gravi che rendevano indispensabile un intervento dell’Ente. I lavori fatti finora dalla cooperativa non sono sufficienti a garantire i necessari livelli di sicurezza per gli ospiti e per i lavoratori». Nel difendere la sua ordinanza, pur nel rispetto della sentenza, il sindaco Puggioni ha ribadito che «per eseguire i lavori in sicurezza, è necessario che la struttura sia temporaneamente vuota. Non possiamo correre rischi con persone fragili». Puggioni ha annunciato che impugnerà la sentenza, ritenendo fondate le motivazioni alla base dell’ordinanza. «Le sentenze si rispettano – ha dichiarato – ma si impugnano nelle sedi opportune». Inoltre, per le critiche del consigliere di opposizione Agostino Armeni, il sindaco ha lasciato intendere chiaramente quali sono le intenzioni per il prossimo futuro: «Il Comune non è tenuto a garantire direttamente questo tipo di servizio dove, tra l’altro, solamente 3 degli anziani ricoverati nella struttura, che in totale sono 20, risiedono a Calasetta». Sarà il Consiglio di Stato a dover decretare quindi se il sindaco di Calasetta ha fatto bene oppure no, a firmare l’ordinanza con la quale dispone la chiusura della casa di riposo “Antonio Passeroni”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 