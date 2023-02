«Pronti ad aumentare le retribuzioni per i medici in Ogliastra» 

L’assessore Doria ha risposto in maniera puntuale a tutti gli spunti di riflessione degli interlocutori, tra cui la prioritaria riapertura del punto nascita per evitare alle future mamme viaggi della speranza verso gli ospedali vicini. «Credo che si possa fare tanto insieme per la Sardegna. Abbiamo da resettare il sistema della sanità sarda che si affaccia alla nuova riforma e dove territorio e ospedali non possono essere considerati separatamente. Ci vuole la briglia stretta perché ci sono disfunzioni storiche e bisogna ritarare la macchina. L'appetibilità di un posto la fanno i medici, i primari che devono fare scuola. Dobbiamo trovare gli uomini che fanno la differenza, mettendo in campo tutto quello che ci può essere di appetibile. E fare quanto prima i concorsi per la direzione delle strutture complesse delle Asl con più necessità di ripartire e l’Ogliastra è in pole position per avere subito una guida».

Il quadro prospettato dal direttore generale Andrea Marras è noto: punto nascita chiuso da mesi, cardiologia in sofferenza, come anche la ginecologia. Altri reparti, invece, riprendono il ritmo consueto grazie anche agli aiuti che arrivano dalle altre aziende sanitarie che, ovviamente, non possono essere una soluzione definitiva. E il territorio non ha meno difficoltà. Un quadro in divenire e che ha tutta l’attenzione del territorio.

C’era tanta attesa. Sindaci, rappresentanti delle associazioni e dei comitati che difendono la sanità territoriale e tanti operatori attendevano con ansia ieri mattina, nell’aula consiliare di Lanusei, l’assessore della Sanità Carlo Doria. In realtà non è arrivata alcuna novità eclatante, la ricetta perfetta non esiste per una crisi nazionale, acuita nelle zone lontane dai centri urbani.

C’era tanta attesa. Sindaci, rappresentanti delle associazioni e dei comitati che difendono la sanità territoriale e tanti operatori attendevano con ansia ieri mattina, nell’aula consiliare di Lanusei, l’assessore della Sanità Carlo Doria. In realtà non è arrivata alcuna novità eclatante, la ricetta perfetta non esiste per una crisi nazionale, acuita nelle zone lontane dai centri urbani.

La situazione

Il quadro prospettato dal direttore generale Andrea Marras è noto: punto nascita chiuso da mesi, cardiologia in sofferenza, come anche la ginecologia. Altri reparti, invece, riprendono il ritmo consueto grazie anche agli aiuti che arrivano dalle altre aziende sanitarie che, ovviamente, non possono essere una soluzione definitiva. E il territorio non ha meno difficoltà. Un quadro in divenire e che ha tutta l’attenzione del territorio.

L’assessore Doria ha risposto in maniera puntuale a tutti gli spunti di riflessione degli interlocutori, tra cui la prioritaria riapertura del punto nascita per evitare alle future mamme viaggi della speranza verso gli ospedali vicini. «Credo che si possa fare tanto insieme per la Sardegna. Abbiamo da resettare il sistema della sanità sarda che si affaccia alla nuova riforma e dove territorio e ospedali non possono essere considerati separatamente. Ci vuole la briglia stretta perché ci sono disfunzioni storiche e bisogna ritarare la macchina. L'appetibilità di un posto la fanno i medici, i primari che devono fare scuola. Dobbiamo trovare gli uomini che fanno la differenza, mettendo in campo tutto quello che ci può essere di appetibile. E fare quanto prima i concorsi per la direzione delle strutture complesse delle Asl con più necessità di ripartire e l’Ogliastra è in pole position per avere subito una guida».

Giovani medici

La speranza sta nelle nuove generazioni. «Dobbiamo costruire qualcosa di stabile – ha aggiunto Doria – attraverso i concorsi apicali, aumentando al massimo le retribuzioni di risultato, ben vengano le proposte del sindaco Burchi per quanto riguarda le agevolazioni per gli specializzandi, come la foresteria». Due i concorsi in corso per la pediatria, sia quello per il primario che quello per i dirigenti medici. Su 39 posti sono arrivate ben 52 domande, cosa che lascia ben sperare per il punto nascite ogliastrino e non solo.

Il presidente della conferenza socio sanitaria Davide Burchi alla fine ha commentato: «Per la pediatria ci sono buoni margini, a patto che ci sia il direttore, condizione fondamentale per rendere attrattivo il reparto. Stiamo riprendendo il percorso con il nuovo assessore, con un’apertura precisa sulla rete formativa, sulla qualità e sulla foresteria. L’inserimento della formazione è un elemento che ci aiuta tantissimo nell’essere attrattivi, divide in maniera diversa il carico di lavoro e porta energie nuove alle unità operative». Serafica la segretaria territoriale della Uil Fpl Aurelia Orecchioni: «L’apertura dell’assessore è seria e costruttiva. Attendiamo i fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata