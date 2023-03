«Pronti ad aiutare il sindaco» 

I sindaci hanno manifestato subito l’appoggio a Loddo esortandolo comunque a ritornare sui suoi passi e allontanare lo spettro di un commissariamento: «Siamo solidali verso il sindaco di Villanova Tulo», ha detto Giovanni Daga, vice presidente della Comunità Montana, «e abbiamo maturato due proposte per risolvere il problema: la nomina di un commissario ad acta con una squadra in grado di sanare la situazione e dare dei fondi alla Comunità montana per assumere qualche figura di supporto».

Un incontro voluto dai sedici primi cittadini del Sarcidano-Barbagia di Seulo per rimarcare la propria solidarietà ad Alberto Loddo, il collega di Villanova Tulo che due settimane fa ha rassegnato le proprie dimissioni. Un passo arrivato dopo appena un anno e mezzo dalla sua elezione e determinato dall’impossibilità di amministrazione con un solo impiegato in organico e i bilanci senza approvazione.

«Siamo pronti ad accrescere l’efficacia e l’efficienza degli apparati amministrativi comunali». L’ha detto ieri mattina a Villanova Tulo l’assessore regionale agli enti locali Aldo Salaris: «In prima fila per mettere i sindaci nelle condizioni di lavorare per il bene della collettività».

Soluzioni condivise da tutti i sindaci presenti che hanno comunque esortato Alberto Loddo a ritirare le dimissioni. «È necessario comunque», ha detto Eugenio Lai sindaco di Escolca, «l’arrivo di personale esterno che risolva il pantano in cui si trova il Comune».

«Non ho mai vista una situazione simile», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «non sarà semplice rimettere tutto a posto, ci vorrà pazienza da parte di tutti, bisognerà intervenire prima sulle urgenze, spero che il sindaco ritiri le dimissioni e non lasci il Comune nelle mani di un tecnico, lui è stato scelto dalla popolazione».

L’assessore Aldo Salaris ha condiviso problemi e timori: «Le opportunità di sviluppo, l’aumento dei servizi, la fruibilità dei territori passa necessariamente per la buona amministrazione». E ha chiuso l’incontro annunciando l’avvio da parte della Regione dell’iter per analizzare la possibilità di costituire il Comparto unico, strumento per agevolare l’inter-operatività tra Regione ed Enti locali e frenare l’esodo del personale dai Comuni, in particolar modo a quelli più piccoli e più isolati. «Questa comunità» ha aggiunto Salaris, «ha eletto legittimamente un sindaco, abbiamo il dovere, tutti insieme, di trovare una soluzione». Pertanto Salaris ha chiesto a Loddo di ritirare le sue dimissioni dando la disponibilità di nominare un commissario ad acta per l’approvazione dei rendiconti.

