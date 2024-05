«Pronti ad adeguarci alle nuove disposizioni dello Stato» 

Tavolini e dehors salvi sino al prossimo Natale, Comuni alla finestra in attesa di comprendere – dopo la conferma della legge contenuta nel Disegno di legge Concorrenza che permette agli esercenti di usare il suolo pubblico senza pagare – cosa accadrà nelle strade e nelle piazze cittadine.

Pula e Chia

A Pula e Domus de Maria la parola d’ordine è prudenza. Per Walter Cabasino, sindaco di Pula, occorrono ulteriori approfondimenti: «Gli arredi di bar e ristoranti utilizzati per sfruttare gli spazi esterni sono di sicuro importanti per il commercio, il nostro Comune ha già un regolamento che ne regolarizza il posizionamento, ma se intervenisse una legge dello Stato saremmo pronti ad adeguarci. Bisognerà capire, poi, se per località turistiche come la nostra ci sarà un margine di discrezionalità per le amministrazioni comunali». Dello stesso avviso Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria: «Non abbiamo mai avuto problemi a regolamentare le concessioni per gli spazi esterni delle attività commerciali – tra l’altro pretendendo canoni bassissimi - il nostro Comune è sempre venuto incontro alle esigenze dei commercianti, pur garantendo sempre il massimo decoro urbano».

Muravera-Villasimius

Nessun spazio all’aperto extra rispetto a quelli previsti dal regolamento comunale di Muravera alle attività commerciali del paese (in particolare bar e ristoranti) durante il periodo Covid. «C’era sì il canone gratuito – chiarisce Matteo Plaisant, assessore al turismo di Muravera - ma solo sino allo scorso anno». A Muravera, insomma, tutto è rientrato nella normalità da oltre un anno: «Non ci sono state – aggiunge Plaisant – richieste particolari durante la pandemia, ci siamo limitati a non far pagare la concessione. Dal 2023 però si paga regolarmente». Aree che potrebbero essere messe a disposizione di bar e ristoranti in occasione dell’isola pedonale serale in via Roma durante la stagione estiva. Situazione simile a Villasimius: «Negli anni del Covid – dice il sindaco Gianluca Dessì – siamo stati costretti dalla normativa nazionale a concedere spazi più ampi e a non far pagare il canone». (i. m. - g. a.)

