«Pronti ad accogliere il festival» 

Rocce Rosse & blues approda a Lanusei, da cui aveva mosso i primi passi e dove erano state ospitate diverse winter edition. Un cartellone nutrito di musica e spettacolo - tra le star Fiorella Mannoia e Finardi - che può dare grande risalto al paese. Una serie di appuntamenti che avranno una ricaduta sul tessuto economico e sociale della cittadina e a cui le attività produttive sono pronte a rispondere, con qualche perplessità.

Hotel

Mariele Sorcinelli gestisce da nove anni l’Hotel Antica Posada a Loceri e a breve riaprirà l’Hotel Marie Claire di Lanusei: «La serie di eventi organizzati da Rocce Rosse è una buona notizia per Lanusei e non solo. Tutta la macchina organizzativa e le maestranze avranno bisogno che il territorio risponda nel migliore dei modi. Cercheremo di lavorare per dare il miglior servizio possibile e di valorizzare tutte le nostre ricchezze nel lavoro quotidiano». Mario Carruana ha il suo bar Provvisorio nei pressi di piazza Marcia. «In periferia - osserva - ci toccherà veramente poco. Si tratta comunque di una bella iniziativa, spetta a chi sta nelle vicinanze dare un po’ di entusiasmo. Ci sta, ben venga ogni iniziativa in questo paese che sta morendo, ma serve tanto altro».

Bar e ristoranti

Proseguendo verso il centro storico di Lanusei, Davide Piras chef della Locanda Sighimi - albergo e ristorante attento alla stagionalità e a ciò che è locale - si accinge ad affrontare la prima stagione estiva a Lanusei (il locale è stato aperto a dicembre scorso). «Speriamo sia occasione più positiva rispetto alla Fieradelle ciliegie perché mi aspettavo di più. Ho partecipato alla riunione con i commercianti, sembra interessante, per fortuna c’è una scaletta di eventi, spero arrivi gente da fuori. L’idea è buona speriamo, venga realizzata altrettanto bene. Spero che porti qualcosa in termini di ospiti, pensiamo sicuramente di poterla reclamizzare sui nostri canali. A Lanusei manca un percorso completo perché una persona decida di venire a fare, qui, la vacanza intera. Lanusei ora è una tappa, mancano le attrattive che stimolino a passare una o due settimane qui. Ci vuole tempo, intanto ringraziamo il territorio con cui stiamo lavorando bene».

Andrea Pistis ha il suo bar gelateria del Corso, in via Roma, da generazioni. «È una notizia positiva - dice - perché crea movimento, anche di turisti che vengono da fuori e turismo interno. Il bar del Corso sarà presente e metteremo in campo tutte le nostre capacità e la qualità del nostro servizio per fare in modo che si ricordino di Lanusei e magari ritornino perché si sono trovati bene. Cercheremo di dare il servizio prima e dopo gli eventi, se sarà possibile».

