«Pronti ad abbattere i cinghiali» 

L’ultima segnalazione due notti fa nei pressi delle rotonde della Statale 126 fra Bacu Abis e Cortoghiana: una famigliola di cinghiali attraversa la strada e gli automobilisti devono inchiodare per non travolgere gli animali.

I cacciatori

Nei giorni scorsi settanta di cacciatori hanno partecipato e superato il corso di abilitazione all’abbattimento controllato dei cinghiali che potrà iniziare non appena la Provincia Sud Sardegna renderà pubblici gli elenchi da cui attingere. Le doppiette espressamente autorizzate potranno entrare in azione dopo specifica segnalazione circa la presenza di questi animali, anche al di fuori dei periodi canonici riservati alla caccia al cinghiale, di giorno e di notte, e pure ai margini del centro urbano benché oltre distanze previste per legge.

Le segnalazioni

Nessuno dei cacciatori abilitati ha la smania di imbracciare il fucile, tutti sono consapevoli che i cinghiali non stanno assediando i centri abitati, ma sono presenti oltremisura. «Nel caso di cui ho avuto anche io segnalazione – racconta Mario Cocco, di Carbonia, neo coadiutore abilitato – rappresentano un rischio per la circolazione stradale: sere fa erano fra Cortoghiana e Bacu Abis e attraversavano la Statale». Tre giorni fa si sono invece avvicinati, frugandoci, al mastello dell’umido che una famiglia di via Montanara, pendici delle colline di Cannas, aveva messo fuori casa per il ritiro.

La sicurezza

Si è così creata una prima lista di coadiutori che ha superato le prove di abilitazione. «A questo punto è una questione di prevenzione dei rischi – sottolinea Pierpaolo Marica, di Sant’Anna Arresi, cacciatore e neo coadiutore - è un problema per agricoltori e ci sono stati segnalati casi di aggressività. Per me eccessiva anche la presenza delle cornacchie». I coadiutori potranno agire anche da soli, con i visori termici notturni, e avranno pure indicazioni sul numero eventuale di esemplari maschi o femmine da abbattere. La formazione dei coadiutori (in realtà si tratta di cacciatori di esperienza) è scattata in dicembre quando si è concretizzata la proposta presentata la scorsa estate dalla consigliera comunale di Carbonia Monica Atzori.

All’appello ha risposto anche Ismael Piliu, di Narcao: «Scenario serio per chi ha coltivazioni: sono chiari i danni alle vigne con l’aggressione alle granaglie e alla semina: siamo pronti».

La loro azione è stata inquadrata anche dai veterinari e tecnici faunistici che hanno formato i coadiutori, come Fabio Secci di Villamassargia: «A questo punto, pur senza fare una strage, è necessario intervenire: anche dalle nostre parti la popolazione di cinghiali sta sfruttando l’uomo per vivere e riprodursi, trovandosi bene vicino alle città e agli ambienti confortevoli per cibo e ripari».

RIPRODUZIONE RISERVATA