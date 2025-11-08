«Pronti a varare la tassa di soggiorno» 

Il Comune di Sinnai ha deciso di istituire la tassa di soggiorno su un territorio che conta 1900 posti letto certificati. «Abbiamo già studiato il regolamento discusso anche in Commissione – dice l’assessore al turismo Cristiano Spina. Mercoledì se ne parlerà in Consiglio. L’istituzione di questa imposta va vista come chiaro rilancio della nostra industria turistica».

Gli emendamenti

Sulla necessità del provvedimento sono tutti d’accordo. La minoranza, compatta, però chiede chiarimenti e presenta una valanga di emendamenti: ben 51, cosa forse mai successa al Comune di Sinnai. «I tempi non sono maturi. Non si può fare cassa - dice la minoranza - senza prima assicurare un minimo di servizi primari. Al villaggio delle Mimose manca anche l’acqua potabile». Roberto Loi e Paride Casula di “Uniti per Sinnai” hanno presentato venti emendamenti. «Volevamo conoscere le tariffe e le previsione di incasso con la nuova tassa. In Commissione, non c’è stata data alcuna risposta. Ora, in maggioranza, dovranno leggersi le nostre proposte migliorative ad una tassa che si vuole imporre in un territorio privo di molti servizi. Ne parleremo in Consiglio».

Il dibattito

Secondo Walter Zucca, segretario di Forza Italia, firmatario di 15 emendamenti, «si parla di una tassazione che potrebbe arrivare fino a 10 euro al giorno a persona. A Solanas manca ancora tutto, eppure si pensa a far cassa alle spalle di pochi turisti, ipotizzando incassi annuali a cinque zeri. È un regolamento fatto in fretta e furia, senza offrire nulla ai turisti che arriveranno». La consigliera “azzurra” Roberta Simoni ha depositato due emendamenti. «Chiediamo, tra l’altro, anche l’esenzione per i lavoratori stagionali del Comune e delle attività private». Quattordici gli emendamenti di Aldo Lobina, consigliere di “Sinnai Libera”: «In linea di principio -dice - non siamo contrari a una tassa che ormai applicano tutti. Ma prima è necessario garantire almeno i servizi più elementari. Se, poi, è vero che la Giunta stabilisce le tariffe, è altrettanto vero che i criteri generali debbano essere suggeriti dal Consiglio comunale».

L’assessore

La maggioranza non ci sta. «Ho sempre rispettato l’opposizione – replica l’assessore al Turismo Cristiano Spina: il regolamento proposto è molto semplice: 16 articoli in otto pagine. Cinquantuno emendamenti mi sembrano decisamente troppi. Questo è ostruzionismo. L’applicazione della tassa è fondamentale per lo sviluppo della nostra economia turistica. È fondamentale per creare anche i servizi che ancora mancano. Mi auguro di trovare in Consiglio la collaborazione anche dell’opposizione». L’assessora al Bilancio e Tributi Katiuscia Concas dice che «la misura dell’imposta che sarà presto stabilita dalla Giunta non supererà i due euro, anche in armonia con gli importi stabiliti dai Comuni vicini. Stiamo parlando di un tributo con un gettito vincolato al finanziamento, tra gli altri, di specifici interventi locali in materia di turismo, di gestione dei beni culturali e ambientali. Un tributo che ci permetterà di sostenere economicamente importanti interventi di valorizzazione e promozione del nostro territorio».

