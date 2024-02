«Pronti a una nuova controffensiva» 

Kiev. Volodymyr Zelensky non ha alcuna intenzione di cedere. E nonostante le cattive notizie dal fronte rilancia: «Prepareremo una nuova controffensiva, nuove operazioni. Non rimarremo fermi» nel terzo anno di guerra. «Stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante», come «la difesa dell’est», ha sottolineato il leader ucraino a Fox News, insistendo sulla necessità di avere quanto prima sistemi di difesa antiaerei e caccia militari dagli alleati: «La cosa più importante è sbloccare i cieli. Penso che questa sia la nostra priorità».

Due anni

Varcando la soglia del secondo anniversario dell’invasione, il leader ucraino prova così a cancellare gli insuccessi della controffensiva dello scorso anno, imputando il risultato proprio ai ritardi negli aiuti militari. E si fa portavoce di un Paese disposto a difendersi ad ogni costo, finché sarà necessario. Non c’è altra opzione all’orizzonte, nessuna bacchetta magica per Zelensky, che interpellato nuovamente sulla «soluzione da 24 ore» sventolata da Donald Trump è tornato a estendere l’invito al fronte all’ex presidente Usa, in corsa per la rielezione a novembre. «Così vedrà cosa sta succedendo qui. Poi credo che cambierà idea, non ci sono due parti in questa guerra ma un solo nemico, Putin», è convinto il leader ucraino. Campagna elettorale americana a parte, l’Occidente prova a fare quadrato su Kiev: nel secondo anniversario della guerra, «più che mai rimaniamo uniti e fedeli alla nostra promessa di sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario», hanno affermato in una nota i presidenti di Consiglio, Commissione e Parlamento dell’Ue, che ha varato ufficialmente il tredicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

I leader

Intanto Zelensky ha accolto i primi leader stranieri arrivati in Ucraina per oggi. Ieri, la premier danese Mette Frederiksen si è unita al presidente ucraino a Leopoli, così come il senatore americano Chuck Schumer. Oggi è attesa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e non solo per riaffermare il sostegno dei partner al Paese invaso.

Il fronte russo

Dall’altra parte del fronte, di ben pochi annunci ha bisogno invece Vladimir Putin, che a due anni dal quel tragico 24 febbraio che diede inizio alla sua “operazione militare speciale” non mostra ripensamenti. È il terreno a dargli fiducia: il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le truppe russe continuano ad avanzare ad ovest di Avdiivka, la cittadina del Donetsk conquistata la settimana scorsa, dove intanto si distribuiscono già i passaporti russi ai pochissimi rimasti nell’insediamento. Kiev ha avvertito poi che la Russia sta intensificando gli attacchi attorno a Maryinka. Lo zar da parte sua si è limitato a congratularsi con gli «autentici eroi del popolo» che combattono in Ucraina, a celebrare la «moltiplicata produzione di armi». Propaganda che dà forza al leader di un Paese che ha vietato ogni critica all’invasione, punendo ogni forma di dissenso.

G7 “italiano”

Ribadire il sostegno a Kiev «fino a quando sarà necessario». E spazzare il campo da una certa idea di «stanchezza» dell’Occidente. Giorgia Meloni si prepara a presiedere la prima riunione del G7 a guida italiana nel giorno del secondo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina e a mostrare che la vicinanza a Volodymyr Zelensky - che interverrà al summit - non è venuta meno, che l’Italia rimane ferma sulla linea atlantica nonostante nella sua maggioranza siano riemersi i distinguo leghisti, dopo la morte di Aleksej Navalny.

