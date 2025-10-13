VaiOnline
Industria.
14 ottobre 2025 alle 00:11

«Pronti a un incontro con la Provincia» 

«La Portovesme srl è disponibile a un incontro con il Presidente della Provincia e con le istituzioni competenti, per condividere lo stato delle attività, illustrare i progetti in corso e valutare insieme le prospettive di sviluppo del sito di Portovesme».

Dopo l’attacco del presidente della Provincia Mauro Usai che ha richiamato l’azienda al rispetto delle autorizzazioni d’impatto ambiemtale (Aia), arriva la replica dalla dirigenza: «L’attuale sospensione temporanea delle linee zinco e piombo è conseguenza diretta delle persistenti negative condizioni di mercato e dei costi energetici elevati. – si legge – Una condizione oggettiva che non pregiudica in alcun modo la funzione industriale degli impianti gestiti in stato di cura e manutenzione, al fine di preservarne l’integrità e consentirne la ripartenza. È proprio questa attenzione alla tutela del patrimonio industriale che in passato ha consentito la riattivazione con successo di altri impianti del gruppo, come ad esempio a San Gavino. Parallelamente si prosegue con lo studio del progetto di riciclo dei materiali delle batterie al litio riconosciuto dalla Commissione Europea come iniziativa di rilevanza strategica.

