Pronti a tutto per la Torres 

Sassari. «Bisogna essere pronti a sacrificare le famiglie: tutto per il bene della Torres». Il tecnico Alfonso Greco sceglie un'espressione forte per sottolineare quanto il momento vada oltre la semplice concentrazione, ma richieda di restare focalizzati in maniera quasi maniacale su un obiettivo, la salvezza, che è lontano, ma non irraggiungibile. Domani arriva al “Vanni Sanna” il Pineto (inizio alle 14.30) ed è inutile farsi condizionale dalla posizione dell'avversaria (sesta con 23 punti) perché la Torres guarda tutti dal basso: ultima con 8 punti dopo l'esclusione del Rimini.

È la terzultima giornata del campionato, o se preferite, la prima delle 21 partite dove i rossoblù si giocheranno la permanenza in serie C: senza passare per gli spareggi (ma ci vorrebbe davvero un exploit clamoroso) oppure attraverso i playout, se non dalla migliore posizione, almeno da una posizione migliore di quella attuale. Ecco perché bisogna pensare solo al singolo match senza andare troppo oltre: il distacco dalla zona tranquilla è di 7 lunghezze (il Livorno ha 15 punti) e quindi non può essere colmato in tempi rapidi, salvo un filotto di vittorie.

Greco, domani arriva il Pineto, che avversaria è?

«Incontriamo una squadra che sicuramente va affrontata nel modo giusto. Una squadra organizzata, che ha gamba, concetti ben precisi, giocatori che possono fare la giocata di qualità e spostare la partita, quindi serve una prova d'alto livello a cominciare dall'agonismo. Dobbiamo applicare tutto quello sul quale abbiamo lavorato in settimana».

È stato un bene o no fermarsi per la cancellazione della gara di Rimini?

«Per me sarebbe stato meglio giocare, ma abbiamo sfruttato la sosta forzata per continuare a lavorare come squadra sui concetti, per crescere».

Su cosa state lavorando?

«Stiamo lavoando per portare l'intensità su un minutaggio più elevato, stiamo cercando di eliminare quegli errori che possono condizionare le partite, come accaduto a Livorno».

Questione solo di attenzione?

«Bisogna avere la percezione del pericolo ed essere pratici, il nostro concetto è di provare a giocare la palla, ma devi leggere le situazioni e comportarti di conseguenza».

Se non altro vi siete sbloccati, col suo ritorno la Torres è tornata al gol. Ora bisogna tornare alla vittoria...

«Per vincere bisogna fare gol. In questo momento e sino alla fine della stagione il solo obiettivo deve essere la Torres, sacrificando anche le famiglie se è necessario perché in ballo c'è davvero tanto».

Situazione infortunati?

«Sono ancora indisponibili Zecca e Scheffer che lavorano a parte».

Cosa è cambiato con l'esclusione del Rimini?

«La prospettiva non cambia, chiaramente è diminuito lo svantaggio dalle altre, ma noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile, quindi la prospettiva è uguale».

