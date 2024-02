«Pronti a strappare la Sardegna dalle mani di questa destra» 

«Sono passati nell’Isola ministri e sottosegretari e non se n’è accorto nessuno. Ho accompagnato Giuseppe Conte in questi tre giorni e ho visto la gente affacciarsi alla finestra o scendere in strada per salutarlo». Ettore Licheri è in piena trance agonistica: dopo aver scortato il leader del Movimento 5Stelle da Sassari a Cagliari, riparte felice per Olbia dove arriva Roberto Fico. Il coordinatore regionale pentastellato spera davvero che la visita del leader aiuti Alessandra Todde a diventare la prima presidente di Regione del M5S: «Conte resta un simbolo di equilibrio e sobrietà politica», riflette Licheri, «e i sardi oggi chiedono questo: serietà e competenza».

Ma quali sono le proposte caratterizzanti del M5S per la Sardegna?

«Sanità e trasporti. È intollerabile sentir dire chi ha governato in questi cinque anni “noi faremo, realizzeremo...”. La sanità pubblica è dolorosamente peggiorata, quella privata riccamente cresciuta. Gli ospedali restano un appetitoso bacino di voti. Lei crede che i concorsi di primari e le nomine di questi giorni siano una casualità? Sui trasporti poi meglio stendere un velo di pietà. Su questi temi non servono riforme ma una classe politica consapevole che sanità e mobilità non sono affare di pochi, ma diritti di libertà di tutti».

Puntate a essere il primo partito della coalizione?

«Non ci interessa arrivare primi o ultimi, ma strappare la Sardegna dalle mani di questi incapaci che hanno lasciato nelle casse regionali 3,5 miliardi di euro non spesi, mentre fuori si piange la fame».

Si è detto tanto sulle tensioni interne al M5S sul nome di Todde: tutto superato?

«Ancora con questa panzana! Credo di essere stato il coordinatore regionale che ha convocato più assemblee pubbliche, c’eravate anche voi giornalisti. Devo semmai ringraziare gli attivisti per la grande maturità dimostrata. Non dimenticherò più l’affetto e le lacrime di commozione l’ultima volta a Oristano».

Cosa c’è di vero nelle voci di un accordo romano sulle elezioni in Sardegna?

«Un’altra infamia propalata dai nostri detrattori. Siamo stati con tutte le forze d’opposizione a un tavolo inter pares che ha avuto successo proprio perché non c’erano padri, maestri cerimonieri o chi pretendeva di avere la ricetta per tutti i mali. Il curriculum personale e politico di Alessandra è stato ritenuto il più indicato a interpretare questa nuova generazione di politici».

C’è qualcosa di Alessandra Todde che l’ha sorpresa?

«La forza emotiva e intellettuale che sta trasmettendo agli elettori di sinistra non mi stupisce affatto. Era viceministra quando ero capogruppo in Senato, avevo già apprezzato la sua lucidità nell’affrontare i problemi. È una donna che si è fatta da sé. Mi auguro che i sardi non perdano l’occasione di sfruttarne le qualità. La storia offre alla Sardegna l’opportunità di iniziare una nuova stagione politica, battezzare una classe dirigente competente e lungimirante. È un treno che passa ogni cento anni, sarebbe un delitto restare aggrappati ai nomi del passato».

Dicono che Todde sia una pentastellata atipica.

«Se lo è, lo sono anche io. O forse l’atipicità è un tratto distintivo del M5S. Il pensiero libero alimenta le democrazie».

Se diventerà presidente, sarà il suo secondo mandato elettivo. Quindi non potrà ricandidarsi tra cinque anni?

«È tutto scritto nel nostro statuto, nulla da aggiungere».

Il M5S però è cambiato rispetto alle origini.

«Il Movimento ha sempre dato fiato al dolore e combattuto le disuguaglianze economico-sociali. Ma è innegabile che siamo il frutto di un grande lavoro di maturazione politica e identitaria durato anni».

Vi definireste un soggetto politico di centrosinistra?

«Sorrido pensando a quante volte hanno provato a etichettarci. Come definireste l’unica forza che non ha avuto paura di denunciare in Parlamento cosa accadeva a Gaza quando ancora tutti gli altri partiti temevano di dirlo? Ecco, forse siamo solo un soggetto politico coraggioso che crede fermamente nello Stato sociale e nello Stato di diritto».

L’alleanza col Pd è un rapporto ormai stabile?

«Il Pd sardo ha mostrato di condividere la gravità del momento, dopo anni di assessori in fuga, rimpasti, aule sconvocate, computer smarriti, inchieste. La nascita di questa grande coalizione progressista con le principali forze di opposizione alla destra sarda è merito del Pd e di tutti i segretari dei partiti che hanno lavorato al programma».

Conte però riserva al Pd anche frequenti frecciate. C’è una competizione per la guida del centrosinistra?

«Nessuna competizione, col Pd ci sono cose che ci accomunano e cose che ci differenziano. Ed è un bene che sia così, l’uno sia di stimolo all’altro».

Nel Campo largo però ci sono posizioni diverse su alcuni temi, come l’energia. Pensate ci sia spazio per altri impianti eolici e fotovoltaici?

«Lo voglio dire chiaro. Siamo la forza politica che più consapevolmente ritiene che il futuro sia nelle fonti rinnovabili. Ma non significa permettere la sporca speculazione che questa Giunta ha permesso, un pazzesco far-west di concessioni sulle nostre terre. Significa fare programmazione seria, individuare le aree dove gli impianti possono essere installati e concentrarli solo lì».

Il Campo largo sarà confermato alle Comunali?

«Mi auguro proprio di sì».

Ritiene possibile una ricucitura con l’area Soru?

«Soru è una pedina importante del centrodestra sardo. Basta leggere i complimenti di Salvini alla sua lista, l’endorsement di Renzi, l’accordo con Giuseppe Luigi Cucca che era in predicato di diventare segretario generale di Christian Solinas, l’appoggio tecnico della destra alle liste di Soru per partecipare alle elezioni: tutte prove che lui è parte essenziale del progetto di vittoria della coalizione di Truzzu. Qualcuno ancora non l’ha capito, ma è evidente».

