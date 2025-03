«Pronti a spendere 700 milioni» 

Chi lo immaginava a gestire solo l’ordinario – e a Cagliari da fare ce n’è – ha sbagliato previsione. Dal suo ritorno a Palazzo Bacaredda, otto mesi fa, Massimo Zedda ha usato il tempo anche per disegnare la città del futuro. Ieri, dai microfoni di Radiolina, un primo assaggio della Cagliari che verrà, tra due nuove spiagge a Sant’Elia e parchi urbani interconnessi, in una sorta di maxi camminamento verde. «Un percorso di una straordinaria bellezza, di luoghi, monumenti, siti archeologici», dice. Una passeggiata lungo i sette colli in salsa cittadina. Dalla terra al mare. Cagliari caput mundi (stavolta). E poi i chioschi in viale Europa e il giardino in via San Paolo.

La premessa

Zedda, tornato a indossare la fascia tricolore dopo l’intermezzo in Consiglio regionale, arriva al nuovo Piano delle opere pubbliche prendendola larga: «Io ho poche certezze, però una consapevolezza: se uno non imposta nei primi sei mesi il lavoro dei cinque anni successivi, non vede realizzate le cose». Il sindaco cita il Poetto, «un progetto a cui lavorammo da subito. Mattina, sera e notte». Era il 2011. Cominciò lì la più seria ipoteca sulla vittoria al secondo mandato, che a giugno 2016 arrivò puntuale al primo turno alle Amministrative.

Il mare e la storia

Zedda parte da Sant’Elia per disegnare la nuova Cagliari. «Si può vedere anche su Google Maps – sottolinea riferendosi alle spiagge da realizzare -. C’è un accumulo naturale di sabbia, sia nella diga che guarda a oriente, sia in quella creata dal nuovo porticciolo. Lì non abbiamo un sistema dunale da preservare, non è il Poetto. Ci sono massi frangiflutti, si può conferire altra sabbia». Il resto è la linea di costa da collegare definitivamente, «dal lungomare al parco di Molentargius». Più lontano dall’acqua, il recupero delle mura. La Cagliari antica. Anche qui i soldi sono stanziati. Al sicuro. «Il cantiere partirà dai Giardini pubblici per arrivare alla scuola Mereu e connettendo la passeggiata di via Regina Elena al Bastione. Verrà rifatto completamente anche il Terrapieno».

Le zone verdi

E se nei suoi primi dieci anni di mandato Zedda ha lavorato su pedonalizzazione del centro e decoro urbano nelle periferie, adesso è il tempo di unire i fili. Il sindaco parla di «connessione tra i parchi cittadini». Zedda parte dal colle di San Michele, che «da un lato guarda a Mulinu Becciu e dall’altro a Is Mirrionis. Un muro lo separa dal parco del Seminario diocesano che, a sua volta, è collegato da una strada con Monte Claro. Nel versante opposto, Tuvumannu e Tuvixeddu. Si arriva così all’altro versante di Cagliari, precisamente Sant’Avendrace», dove è pronto il master plan di via San Paolo, tra ferrovia e laguna. Nel mezzo del camminamento «i poli universitari di Sa Duchessa e Piazza D’Armi – va avanti Zedda -, così come il presidio giuridico-economico di viale Fra Ignazio, quindi l’Anfiteatro romano e Castello, l’Orto botanico e il parco dell’Ospedale civile, che una porticina separa da quello militare. Siamo arrivati in piazza Yenne».

Gli altri interventi

La città che vuole Zedda non trascura i destini diversi dei quartieri. «Abbiamo stanziato le risorse per le demolizioni in piazza dei Granatieri di Sardegna: bisogna ricostruire con il concetto di abitazioni decorose e di spazi urbani vivibili». Qui si inseriscono pure i piani urbani di recupero a «Santa Teresa a Pirri» e le «riqualificazioni di Is Mirrionis e San Michele». L’ultimo sguardo è per quel pezzo di Cagliari con più fortuna architettonica e geografica: «In viale Europa, la parte in piano sulla sommità di Monte Urpinu, interverremo in modo simile al Poetto, con chioschi». Zedda ha scoperto le carte. Di fatto un appuntamento al 2029, la scadenza del suo mandato (rinnovabile). Ma con la barra sempre dritta sul quotidiano, per «la manutenzione ordinaria di vie, piazze, edifici pubblici e zone verdi».

RIPRODUZIONE RISERVATA