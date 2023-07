«Pronti a sostenere  le aziende turistiche  e agroalimentari»  

L’approccio è innovativo: sostenere le imprese che hanno bisogno ma magari non hanno le caratteristiche per accedere al sistema bancario con gli strumenti più tradizionali. Clessidra Factoring sbarca in Sardegna e lo fa con un obiettivo molto chiaro e diretto: sostenere le aziende sarde e i settori produttivi nel loro business. «Vogliamo aiutare le aziende dell’Isola a importare clienti nel loro territorio e a esportare merci», spiega Gabriele Piccini, amministratore delegato dell’azienda presieduta dall’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni. Un management (anche Piccini arriva da Unicredit) dunque di prim’ordine che si è ritrovato in questa nuova avventura nel mondo finanziario ma con obiettivi innovativi. «Puntiamo a un approccio industriale, d’altronde la proprietà di Clessidra è Italmobiliare», società quotata che fa capo all’imprenditore Carlo Pesenti, con un’idea di business molto indirizzata sulle attività produttive e non solo finanziarie.

La Sardegna

L’interfaccia in Sardegna di Clessidra Factoring sarà Gessica Profetto, manager che si occupa anche della Lombardia. I clienti nell’Isola ci sono già, «ma il nostro obiettivo è quello di ampliare l’attività andando incontro a due tipi di società che possono avere un aiuto: quelle che si trovano in un momento di ristrutturazione aziendale e quelle che hanno necessità di liquidità per ampliare il loro business in un’ottica di crescita». Clessidra Factoring, dunque, si pone come un alleato del sistema bancario per sostenere le grandi ma anche le piccole e medie imprese nella crescita e nel consolidamento del business. «In questo settore c’è ampio margine di offerta in Sardegna», osserva Piccini. «È un mercato importante per noi e l’attuale situazione, prima con il Covid, poi con la fine dei fondi garantiti dallo Stato e l’arrivo della stretta creditizia per la crisi energetica e poi inflattiva, impone un approccio diverso», aggiunge Gessica Profetto.

L’obiettivo

«Ci sono ad esempio aziende che hanno un rating basso e quindi magari non sono ben supportate dal sistema bancario, con cui invece noi possiamo operare, perché in sostanza trasferiamo il rischio sui debitori e forniamo loro liquidità per investire e continuare a crescere o per uscire da una situazione difficile», dice Profetto. L’importante per Clessidra Factoring è l’approccio. «Per noi la caratteristica principale è quella industriale: se l’azienda ha un buon prodotto, l’aiutiamo dal punto di vista finanziario e assicuriamo loro i fondi per andare avanti o incrementare il loro business», spiega ancora. Le risposte per chi vorrà lavorare con Clessidra Factoring saranno veloci, «in una settimana-dieci giorni», raccontano, e i contatti sono facili, basta andare sul portale dell’azienda e scrivere.

I settori di intervento sono numerosi, ma «la Sardegna ha nel turismo e nell’agroalimentare i suoi punti di forza», osservano l’amministratore delegato di Clessidra Factoring e la manager che si occupa dell’Isola. «Noi siamo in grado di intervenire sulle catene che dal capo filiera a scendere riguardano le imprese del territorio sardo e proporre loro una serie di soluzioni differenziate a seconda del tipo di clientela, delle necessità, intervenendo in tutto il mercato europeo. Abbiamo gli strumenti per farlo», spiegano ancora Piccini e Profetto. In sostanza, oggi il sistema bancario per varie ragioni fatica a seguire alcuni tipi di imprese. Può capitare che i prodotti siano ottimi ma i meccanismi finanziari non funzionino al meglio e, in questi casi, l’apporto di Clessidra Factoring può essere un vantaggio per l’azienda con l’obiettivo dello sviluppo del territorio partendo dai punti di forza: turismo e agroalimentare appunto.

