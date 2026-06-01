«Pronti a sfidare la crisi con il lavoro» 

Hanno esperienze di lavoro alle spalle, sanno che Carbonia non è nei suoi periodi migliori ma tutti vedono il bicchiere mezzo pieno. Hanno aperto i battenti in città, proponendo attività nuove, o potenziando le esistenti, oppure ancora mettendosi in proprio, almeno sei esercizi commerciali o di servizi. Alcuni in centro (con un occhio a ciò che prevede il progetto di rigenerazione di alcune piazze), altri in prossimità o in aree commerciali consolidate.

L’ottimismo

Sono caratterizzati tutti da altro un comune denominatore: il decollo è avvenuto questa primavera. Tra questi Claudio Casu, già titolare di un centro sportivo (sala pesi) e ora ha aperto il locale “Armonia by Zen e Fit” in via Dalmazia dedicato alla ginnastica posturale e discipline simili: «Ho deciso di proseguire così un percorso già iniziato restando nel mondo dello sport e del benessere fisico, che è la mia vita – spiega - ho ponderato bene e compreso che era giunto il momento di offrire altro in città». Nasce da esperienze anche all’estero la sfida di Giordano Lamantia e Andrea Sanna col il loro “Nomade”, locale di ristorazione aperto da 15 giorni davanti alla rotonda d’ingresso della Grande Miniera: «Avevamo già organizzato degli eventi – racconta Giordano Lamantia – dei test di prova riusciti, abbiamo colto alcuni segnali positivi e ci siamo resi conto che avremmo potuto sfruttare questo potenziale tutto l’anno». È di Alessia Mirai il negozio di scarpe e altri articoli di abbigliamento “Scarpediem” in via Costituente, e premette un concetto: «Non mi piace la parola sfida: credo invece nella mia città natale, le offro un servizio in più che spero sia accolto con favore». In sintonia con questo ragionamento è Ilaria Fadda (43), titolare in via Marconi del “Ila beauty center” appena aperto: «Mi sento onorata, ma avverto anche un po’ di spavento: sono sempre stata dipendente ma a un certo punto è scattata la molla: ce la posso fare, e poi sono convinta che il lavoro ci sia per tutti». Alessio Oliveri è al comando della nuova pizzeria “Aurora” aperta in piazza Ciusa, ed è l’immagine dell’entusiasmo: «Ho accumulato anni di esperienza nel settore sino a quando ho capito, complice la spinta della famiglia, che potevo camminare con le mia gambe: vado fiero del fatto che ho anche tre dipendenti». E per innalzare di livello del suo wine shop e gastronomia tipica sarda “Balentes”, Marco Urru ha deciso da qualche settimana di puntare pure sulla somministrazione di alimenti, spostandosi dalla periferia a piazza Ciusa: «Scelta strategica, in periferia sorgevano difficoltà: stare ora in centro anche in vista di futuri interventi non è un dettaglio trascurabile»

Il Comune

L’amministrazione comunale prende atto di queste dinamiche commerciali, come esempio di tenace resistenza: «Una decina di aperture in due mesi è un dato confortante - analizza Michele Stivaletta, assessore alle Attività Produttive – testimonia una controtendenza e sono in arrivo pure nuovi incentivi per le attività del centro».

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