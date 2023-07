«Pronti a salvare il sindaco» 

Inizia la fase due. Superata la settimana che ha segnato il crollo della coalizione di centrodestra, per Massimiliano Sanna è tempo di ricostruire. A poco più di un anno dall’elezione, il sindaco è chiamato a disegnare i nuovi confini della sua maggioranza. Dal perimetro sembrerebbero destinati a rimanere fuori Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis: in tutto nove consiglieri. Tanti quanto quelli attualmente in minoranza che potrebbero raccogliere l’invito del primo cittadino e giocare insieme la carta del governo di larghe intese. Finora i due schieramenti si sono solo “annusati”, domani la prima interlocuzione ufficiale con il centrosinistra, come conferma il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna.

Pronti a passare dall’altra parte della barricata?

«Diciamo che siamo aperti al dialogo, non ci siamo mai tirati indietro. Quello del governo della città è un esercizio faticoso, anche da consiglieri di opposizione abbiamo offerto il nostro contributo. Prendiamo atto del totale fallimento di questa coalizione di centrodestra. L’unica strada per salvare Oristano è siglare un grande patto per la città».

In sostanza quello che proponevate in campagna elettorale.

«Bisogna ripartire dal coinvolgimento dei giovani, delle associazioni, del mondo dell’impresa e del volontariato. Finora è mancata l’umiltà».

Porrete dei paletti al sindaco, ad esempio sugli assessori?

«Non siamo ancora arrivati a quella fase del ragionamento. Di sicuro chiediamo una discontinuità e soprattutto non siamo disposti a tollerare interferenze politiche di altri livelli che utilizzano Oristano come merce di scambio e trampolino di lancio. Fuori chi non ha a cuore la città, ma solo il proprio tornaconto personale».

Giunta politica o tecnica?

«Questa crisi è la fotografia della situazione in cui versa Oristano, non è un buon esempio per i giovani. Non può essere una Giunta esclusivamente politica, dev’essere quantomeno mista. Vorremmo ribaltare il paradigma, pensare prima alle esigenze della città e poi alle persone».

Se si dovesse raggiungere l’accordo, diventereste il maggior gruppo in Consiglio. Avete ambizioni particolari sulle deleghe?

«Come canta Ligabue, ci sentiamo un po’ mediani. Tutti vogliono fare gol, ma nessuno è disposto a correre e a sacrificarsi. Ecco, noi siamo pronti a smistare i palloni. Per le deleghe si vedrà».

Che richiesta porterete al tavolo col primo cittadino?

«Sicuramente di riscrivere le linee programmatiche. Servono idee chiave sulle quali costruire un nuovo progetto».

Pensate ad un governo a tempo, fissando degli obiettivi da raggiungere e poi ognuno per la sua strada, o puntate alla scadenza naturale?

«É presto per dirlo, questo ce lo dovrà dire il sindaco. E nel caso il campo largo dovesse concretizzarsi, non saremo più solo noi a decidere, ma la città che sarà coinvolta in tutte le scelte».

Gli incarichi di sottogoverno sono in discussione?

«In questo frangente non ci interessa minimamente la questione».

Qualcuno sostiene che sia un’abitudine del centrosinistra non essere eletto e poi puntare comunque al governo.

«Tutta la coalizione, pur non avendo vinto la tornata elettorale, sente molto alta la responsabilità nei confronti di Oristano».



RIPRODUZIONE RISERVATA