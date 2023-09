«Pronti a rivendicare i nostri diritti» 

«Anche se ancora ufficialmente nessuno ci ha fatto sapere nulla, sono enormemente preoccupato e le rivendicazioni le porterò avanti con gli altri colleghi».

Pietro Morittu, sindaco di Carbonia non nasconde sdegno alla notizia del rischio taglio di tanti milioni, per l’esattezza 16 e mezzo per Carbonia, in quota Pnrr. Il capoluogo del Sud Sardegna, rivela il primo cittadino, «fra progetti direttamente nostri oppure in partenariato con altri enti, avrebbe visto sul campo una cinquantina di milioni di euro soprattutto nel settore della rigenerazione urbana». Carbonia singolarmente si è aggiudicata (e in un caso, a Cortoghiana, già iniziati i lavori) circa 26 milioni: «Ci sono convenzioni già firmate col ministero e acconti di somme ricevute – sottolinea Morittu – che derivano dal raggiungimento di step progettuali severi per i quali avevamo impegnato risorse e chiesto alla macchina burocratico amministrativo un super lavoro in alcuni casi anche distogliendola in parte dai problemi di una città come Carbonia: mi pare molto grave che possa accadere una cosa del genere». La stragrande maggioranza dei progetti sono incentrati nel proseguimento del recupero e valorizzazione della Grande Miniera di Serbariu e anche in altre opere da realizzare in centro città: «I Comuni coinvolti da questa notizia sono tantissimi – conclude Pietro Morittu – e insieme percorreremo la strada guidati dall’Anci: il Pnrr non nasce a caso ma risponde alle esigenze puntuali che i territori avevano rappresentato».