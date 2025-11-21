«Pronti a riproporre la coalizione trasversale» 

«Pronti a sostenere la coalizione guidata da Pietro Morittu per i prossimi cinque anni in modo da portare a termine il lavoro impostato in questa prima consiliatura». Manca ancora un anno e mezzo alle prossime elezioni amministrative ma è già tempo di programmi e un primo passo è stato fatto in occasione di un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Pietro Morittu e i referenti del gruppo civico Avanti che in Consiglio comunale rappresenta la maggioranza relativa e che oggi pare pronto a supportare Morittu per un secondo mandato

Il futuro

«Il lavoro deve proseguire. – ha detto Fabio Usai, che cinque anni fa lanciò l’idea di una coalizione civica che potesse andare oltre i simboli dei partiti – si va avanti non perché va tutto bene, ma proprio perché sappiamo che non va tutto bene. Vogliamo continuare un percorso che è iniziato, che ha già prodotto risultati, ma che è ancora lontano dall’essere completo. Noi abbiamo scelto la parola “Avanti” con il preciso messaggio di assumerci la responsabilità di governare una città complessa senza scappare quando le cose si fanno dure. E con Pietro Morittu sindaco questo è sempre stato il senso dell’esperienza: prendere una città piena di problemi accumulati negli anni, smontarli uno per uno, portare risorse, progetti e soluzioni, non sempre visibili subito, non sempre perfette, ma reali». Usai ha elencato i passi compiuti dalla giunta Morittu, i lavori avviati su strade, impianti sportivi e patrimonio pubblico, i passi concreti sulle bonifiche e sulla rigenerazione delle aree minerarie, l’attenzione costante al tema sanità: «Il sindaco ha guidato questa maggioranza con tutte le difficoltà che questo ha comportato. – ha aggiunto – Ora le cose da fare sono molte di più di quelle già fatte sino a questo momento».

L’investitura

Morittu premette da subito che una seconda candidatura ci sarà se la coalizione sarà decisa a riproporla, ma non si tira indietro: «Già quando nacque la coalizione trasversale all’inizio criticata ma che poi, come progetto politico è stato preso ad esempio da molte amministrazioni nel resto della Sardegna, – ha detto – parlammo di un lavoro da impostare e realizzare in almeno dieci anni per ridare a Carbonia un’identità amministrativa e politica. Un’orizzonte decennale che speriamo possa realizzarsi». Il sindaco ha ricordato che «al nostro ingresso in Comune arrivammo a sfiorare un dissesto economico che è stato possibile scongiurare grazie al prezioso lavoro sinergico dell’intera coalizione. Oggi possiamo dire di avere superato quella fase e di avere iniziato a realizzare il programma e siamo pronti a confrontarci con chi vorrà far parte dei prossimi progetti e anche con chi non la pensa come noi». Morittu ha ribadito l’importanza delle relazioni politiche della coalizione che guida, «relazioni che hanno permesso di attivare canali importanti per portare avanti progetti fondamentali. Un solco su cui si dovrà continuare a procedere».

RIPRODUZIONE RISERVATA