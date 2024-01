«Pronti a riprendere la battaglia per difendere la fonderia» 

Un accorato appello per chiedere con forza il riavvio degli impianti della fonderia, che fa capo alla Portovesme srl e dava lavoro a circa 200 persone tra lavoratori diretti e indiretti. A lanciarlo sono stati sindacalisti delle diverse categorie della Cisl (in particolare la Fsm) e amministratori locali di San Gavino nel corso della presentazione del libro “I diari ritrovati. La straordinaria avventura dei metalmeccanici sardi raccontata da un protagonista” scritto da Salvatore Cubeddu.

Alcuni mesi fa nello stabilimento sangavinese si è compiuto un importante test per la lavorazione del piombo bismuto. «La sperimentazione è andata benissimo e ne andrebbe ripetuta una seconda – spiega Enrico Porceddu, della rsu –. Vogliamo chiedere all’azienda che cosa vuole fare per il futuro. La fonderia è l’ultimo baluardo dell’industria del territorio e come dipendenti siamo pronti a riprendere la lotta per la sua riapertura». Sulla stessa linea Loredana Zuddas, segretaria provinciale della Cisl del Medio Campidano: «Siamo pronti a combattere per la fonderia e per il futuro dell’industria nel territorio». Ribadisce la consigliera comunale Rinella Secci: «I lavoratori della fonderia vanno sostenuti con tutte le nostre forze». ( g. pit. )

