«Pronti a rilanciare la battaglia sulla sanità nel Mandrolisai» 

Il presidio del giovedì all’ospedale San Camillo di Sorgono è diventata un’abitudine per il comitato Sos Barbagia Mandrolisai. E nella mattinata di ieri, gli attivisti, in collaborazione con il coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica e il movimento “Medicina democratica”, si sono ritrovati per la giornata europea contro la commercializzazione della salute e per quella mondiale per la difesa della sanità. Iniziativa in linea con quelle svolte in contemporanea in tutta Italia, a sostegno del diritto alla salute. Diversi i cittadini presenti, giunti da tutto il territorio. «Da circa tre anni collaboriamo con Medicina democratica - dicono gli attivisti -. Ne è nato un rapporto sinergico. In concomitanza dei due eventi abbiamo pensato di ritrovarci, ragionando anche sulle prossime vertenze. Attendiamo l’insediamento del nuovo assessore regionale alla Sanità, proseguendo nella nostra battaglia a difesa del territorio. In primis la carenza di medici e pediatri e l’assenza di un’ambulanza medicalizzata. Inoltre, il capitolo quarto del collegato alla Finanziaria va maggiormente valorizzato, perché incentrato su numerose opportunità per le zone disagiate». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA