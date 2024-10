«Pronti a richiamare gli attivisti in piazza» 

Inviato

Santa Giusta. La battaglia è spirituale. «Non pensiate che l’atto di salire e scendere dalla croce sia una scenetta», ha avvertito Davide Fadda, del presidio permanente del popolo sardo del porto di Oristano. «In realtà è una forma di protesta pacifica, per nulla blasfema, che sta a significare la presa d’atto di un problema grave, perché la Sardegna oggi ha un problema grave, e la discesa significa liberazione». Gli fa eco Gianfranco Cau: «Ed è giusto che ognuno liberi il proprio grido di protesta». C’è Maria, attivista di Selargius, che ha riferito dell’entusiasmo con cui parlava della Sardegna nel periodo della sua emigrazione a Brescia. «Ora vogliono distruggerla, la mia terra». Davide Meloni, del comitato di Uta, rilancia la partita della Pratobello 24: «Il decreto aree idonee deve essere bloccato a vantaggio della nostra proposta di legge, nostra perché di tutti i sardi», dice Davide Meloni, del comitato di Uta. «I politici sardi sono stati messi lì con il nostro voto, ma una volta eletti pensano a loro. Credo che sia il momento di richiamare i sardi in piazza, in maniera pacifica». Chiude Luigi Salis, di Ajo, stop devastazione: «Anche Giovanna d'Arco ha combattuto nel nome del Signore. Che cosa vuol dire? Che noi ci stiamo affilando a qualcuno che ci darà la vittoria».

